蔡賴選後還沒見面？黃偉哲盼兩人先見

民進黨台南市長黃偉哲支持蔡賴合。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南6月17日電（記者 趙家麟）民進黨台南市長黃偉哲17日受訪表示，民進黨2020初選落幕，黨內情勢已紓緩，他支持蔡賴會、蔡賴和、蔡賴合，這樣才是真正1加1大於2。他認為，選後情勢已經舒緩不少，更沒有不能會的道理。所以，他還是覺得有話好說，見面三分情，見了面就可以有話好說。



黃偉哲說，未來的八、九個月裡，整個國際情勢還會有什麼改變？會不會有蝴蝶效應？都有可能會影響到 2020了台灣選舉。現在講藍、綠、白三足鼎立誰比較能得利？還太早一點，還要看接下來的民進黨內整合互動與外部變數，因此，他不認為無黨籍台北市長柯文哲就一定能漁翁得利。



黃偉哲表示，他呼應民進黨桃園市長鄭文燦的主張，不只要1加1，還要1加很多的1，才可以發揮更多整合的力量，這點我們是肯定而且支持而已。



針對“蔡賴配”還有無可能性？黃偉哲指出，黨內初選剛結束，他覺得其實需要給蔡、賴雙方一些時間。選情緊繃的時候，蔡賴都可以會了，選後情勢已經舒緩不少，更沒有不能會的道理。所以，他還是覺得有話好說，見面三分情，見了面就可以有話好說。



他接著說，至於“蔡賴會”之後，要怎麼樣“蔡賴和（合）”，不僅是和平的“和”，而且要合作的“合”。要如何蔡賴合？我們覺得其實要看雙方當事人的意願跟想法。他個人當然是支持“蔡賴會”、支持“蔡賴和”，蔡賴合”。



黃偉哲表示，目前看來，2020的台灣選舉，還有有很多不可測的變數，特別是來自外部的、國際或是外在環境的因素的變動，包括中美貿易戰、香港《逃犯條例》反送中事件，對台灣選舉都有影響。



