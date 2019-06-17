“一帶一路”倡議：“損害主權論”站不住腳

中評社北京6月17日電／近來，西方某些政要、智庫和媒體宣稱“一帶一路”倡議“損害各國主權”。主要論調有二：一是中國通過“債務陷阱”誘使“一帶一路”參與國失去對項目控制權，“損害”這些國家主權。二是中方企業通過股權安排、長期租賃或者長期運營合同等方式，獲得對 “一帶一路”項目控制權，“侵蝕”參與國主權。這些論調違背事實，也不符合邏輯。



第一，原則上看，“一帶一路”倡議從開始就堅持“共商、共建、共享”原則，“共”字凸顯對參與國主權的充分尊重。倡議堅守聯合國憲章宗旨和原則，不搞排他性，不走單行道，不強加於人，是在相互尊重、平等互利的基礎上，通過對話、協商與合作來實現共贏，參與國都有獲得感。



倡議的重大創新點在於推動沿線國家發展戰略的對接。各國都有發展的權利，也都有各自的發展戰略和規劃。尋求各國發展利益的最大公約數，找到各方利益的匯合點，通過政策溝通、項目合作來實現共同發展、共同繁榮，這種合作具有平等性、包容性、互利性，而非歧視性、排他性、自私性，因而就有了公正性、可持續性，這本身就蘊含對各國主權尊重，與霸權主義、強權政治、零和遊戲下的“合作”有天壤之別。迄今，沒有哪一項“一帶一路”協議是“城下之盟”或“不平等條約”。



第二，國家層面看，中方高度重視“一帶一路”沿線國家債務可持續問題，項目合作不強加於人，不製造“陷阱”。首先，資金融通作為“五通”之一，是“一帶一路”建設的支撐，債務可持續性攸關“一帶一路”倡議的可持續性。“一帶一路”建設需要大量資金投入，倡議參與國多為發展中國家，由於金融體系不完善、融資渠道匱乏，項目投融資面臨困難。為解決這一難題，“一帶一路”倡議致力打造新型合作平台，創新投融資機制，積極引導各類資本參與。“一帶一路”倡議既有中資機構，也有外資機構參與，組合形成“一帶一路”資金保障體系，並出台系列投融資風險管控措施，包括制定《“一帶一路”融資指導原則》，發布《“一帶一路”債務可持續性分析框架》。其次，即便“一帶一路”沿線國家存在債務負擔偏大問題，也與“一帶一路”建設項目沒有必然聯繫。有的國家債務是在參與“一帶一路”合作前多年積累的，是從其他國家和國際金融組織大量借貸形成的，中國並非最大的債權方。來自中方的債務是共建“一帶一路”項目的有效投資和有價值資產，增加債務對應的是增加有效資產，可以獲得長期回報的資產。中方清楚，中國在“一帶一路”沿線國家的投資大多集中在能源、交通運輸、基礎設施建設、電信等大規模產業領域，這些項目投資回報周期長，沿線國家負債能力差異較大，因此要注重投資風險、回報和財務可持續性等問題。在“一帶一路”建設項目的投融資問題上，中國始終堅持以經濟效益為導向，根據項目國實際情況提供貸款，避免給項目國造成新債務風險和財政負擔。