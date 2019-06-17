從中俄蒙三國交界點0號界碑再出發

祖國在我心中”界碑描紅主題活動第三採訪分隊與北部戰區陸軍某邊防旅戰士在中俄蒙三國交界點0號界碑前合影（來源：人民網） 中評社北京6月17日電／6月15日，從滿洲裡市區出發，驅車將近一個半小時，終於抵達了著名而又神秘的中俄蒙三國交界點0號界碑。由人民網、陸軍政治工作部宣傳局聯合開展的“祖國在我心中”界碑描紅主題活動第三站啟動儀式在這裡舉行。



六月的呼倫貝爾草原，驕陽似火，勁風撲面，中俄蒙三國交界點0號界碑高高屹立在青青草原上，格外醒目。



北部戰區陸軍某邊防旅一連的巡邏隊成員，謹慎地跨過我方界碑廣場的圍欄，搭起折叠梯，穩步上爬，輕輕地把國徽仔細擦拭了一遍，國徽上的金色五角星在陽光的照耀下發出更加奪目的光芒。



巡邏隊戰士又拿出毛筆，輕蘸朱紅顔料，對0號界碑進行描紅，讓這塊特殊的界碑看起來更加莊嚴神聖。



“中俄蒙三國交界點0號界碑是1993年中俄根據兩國東段協定共同組織勘界後，由中俄蒙三國共同樹立的。”北部戰區陸軍某邊防旅政治工作部副主任孫鵬介紹說，其中大理石碑由我國製作，三面分別用三國文字書寫國名和界碑號，並鑲嵌國徽；不銹鋼三角架由俄羅斯製作，腳架延伸對正的中俄1號界碑、中蒙1533號界碑為三國邊界線，分別呈東南、西北和東北、西南走向；底部三塊水泥基座由蒙古國製作。



十九大代表、北部戰區陸軍某邊防旅政治工作部幹事張欣鵬表示，作為一名邊防軍人，每次看到界碑，都感到很驕傲，很親切。邊界線離首都很遠卻和主權緊緊相連，只有走近界碑才能真正讀懂邊關；只有走近界碑，才能最近距離感受什麼是家國情懷。“界碑就像是邊關的圖騰，屹立在那裡，激勵著所有的邊防軍人。”



北部戰區陸軍某邊防旅巡邏艇大隊軍士長劉長旺在活動中作為老兵代表發言，“入伍二十多年，我一共面臨7次抉擇，每當面臨’走與留’的人生轉折點時，我首先想到的是作為一名邊防軍人，只要部隊和組織上需要，就應當把自己的人生坐標牢牢地鉚在這份神聖而光榮的事業上。”