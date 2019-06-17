反同陣營表態　孫繼正：藍初選挺韓國瑜

安定力量聯盟主席孫繼正。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月17日電（記者 洪德諭）為爭取2020中國國民黨初選提名，高雄市長韓國瑜已參加台北、花蓮、雲林3場造勢活動，除了黨籍人士力挺外，日前剛宣布組黨的安定力量主席孫繼正也出席活動。孫繼正17日前往“教育部”陳情後接受中評社訪問時表示，目前只有韓國瑜發聲表達對家庭教育的認同，因此初選最支持他。



為了贏得2020國民黨初選，韓國瑜已參加了台北、花蓮、雲林3場造勢活動。觀察造勢現場，除了黨籍縣市長、“立委”、議員現身力挺外，在台北、花蓮兩場孫繼正也站上舞台，對反同的理念、立場進行宣講。



孫繼正表示，會參加是主辦方主動來找他，這是個很難得的機會有開放的舞台來講家庭教育的價值，因為韓國瑜對於家庭教育的認同，且目前為止也只有韓認同家庭理念的價值，因此最支持他參加初選。



是否會考慮其他候選人？孫繼正指出，若鴻海董事長郭台銘也能表達相同的理念也會支持，至於大選會支持誰？孫則說，目前還沒討論到這件事情，不過民進黨確定由蔡英文代表，安定力量不會支持蔡。至於國民黨目前初選結果尚未出爐，將尊重國民黨的初選，若只有這兩個黨的候選人，將會支持國民黨的候選人。



談到黨內提名“立委”，孫繼正表示，分區“立委”將以6都為重，找人的方向不會以社會聲望、名氣為首要考量，而是能實現贏回家庭、翻轉教育核心價值的人士。預計提名10個分區“立委”已經快要找齊了，有包括以前是國民黨、民進黨的人士，將會在7月公布。



外傳安定力量獲得教會系統的支持，孫繼正表示，在公投的時候可看出不同的宗教，像是基督教就盡了最大的能力，相信安定力量的價值落實在宗教信仰當中，當價值理念高舉時，同信仰的人基本上出來力挺。勢力有多大？孫繼正認為，從公投來看，扣掉有黨派立場者，希望有100萬張的政黨票。