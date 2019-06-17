屠呦呦團隊發布重大科研新突破

屠呦呦本人（來源：網絡） 中評社北京6月17日電／屠呦呦團隊放“大招”了！針對近年來青蒿素在全球部分地區出現的“抗藥性”難題，屠呦呦及其團隊經過多年攻堅，在“抗瘧機理研究”“抗藥性成因”“調整治療手段”等方面取得新突破，於近期提出應對“青蒿素抗藥性”難題的切實可行治療方案，並在“青蒿素治療紅斑狼瘡等適應症”“傳統中醫藥科研論著走出去”等方面取得新進展，獲得世界衛生組織和國內外權威專家的高度認可。



自屠呦呦發現青蒿素以來，青蒿素衍生物一直作為最有效、無並發症的瘧疾聯合用藥。然而，世衛組織最新發布的《2018年世界瘧疾報告》顯示，全球瘧疾防治進展陷入停滯，瘧疾仍是世界上最主要的致死病因之一，“在2020年前瘧疾感染率和死亡率下降40%”的階段性目標將難以實現。究其原因，除對瘧疾防治經費支持力度和核心干預措施覆蓋不足等因素外，瘧原蟲對青蒿素類抗瘧藥物產生抗藥性是當前全球抗瘧面臨的最大技術挑戰。



世衛組織和東南亞國家的多項研究表明，在柬埔寨、泰國、緬甸、越南等大湄公河次區域國家，對瘧疾感染者採用青蒿素聯合療法（“青蒿素藥物”聯合“其他抗瘧配方藥”療法）的三天周期治療過程中，瘧原蟲清除速度出現緩慢跡象，並產生對青蒿素的抗藥性。



“青蒿素聯合療法是目前世衛組織大力推廣的一線抗瘧療法，是當前全球抗瘧的最重要武器。一旦瘧原蟲普遍對其產生抗藥性，後果將十分嚴重，全世界科學家都非常擔心‘青蒿素抗藥性’進一步惡化。”



屠呦呦認為，要想破解“青蒿素抗藥性”難題，就必須搞清楚青蒿素的作用機理。屠呦呦團隊成員、中國中醫科學院青蒿素研究中心研究員王繼剛說，青蒿素在人體內半衰期（藥物在生物體內濃度下降一半所需時間）很短，僅1至2小時，而臨床推薦採用的青蒿素聯合療法療程為三天，青蒿素真正高效的殺蟲窗口只有有限的4至 8小時。而現有的耐藥蟲株充分利用青蒿素半衰期短的特性，改變生活周期或暫時進入休眠狀態，以規避敏感殺蟲期。同時，瘧原蟲對青蒿素聯合療法中的輔助藥物“抗瘧配方藥”也可產生明顯的抗藥性，使青蒿素聯合療法出現“失效”。