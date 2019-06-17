郭董拜紫南宮　爆料郭太借過發財金很靈

郭台銘夫婦前往南投竹山紫南宮參拜。（中評社 林谷隆攝） 中評社南投6月17日電（記者 林谷隆）投入中國國民黨2020初選的鴻海董事長郭台銘17日下午參訪南投竹山紫南宮，在南投縣長林明溱等人陪同下，虔誠的向土地公上香參拜。郭台銘說，今天會來拜紫南宮，就是因為妻子曾馨瑩曾來求過發財金，她稱讚這間廟很靈驗，紫南宮主委莊秋安在旁邊笑說，原來曾馨瑩就是來求過財，才會嫁到這麼好的老公。此話一出，讓現場笑成一遍。



郭台銘17日一整天都在南投跑行程，上午先後拜會南投縣議長何勝豐與南投縣長林明溱。下午則接連參拜竹山紫南宮、南投慶福寺、草屯敦和宮財神廟等三間寺廟。



郭台銘下午在南投縣長林明溱、南投縣議員游顥陪同下來到紫南宮，廟埕已經有上百位民眾等候，當郭等人現身，民眾紛紛拿起手機興奮拍著“台灣首富”，一旁還有人高喊“郭董加油”。



郭台銘表示，今天回來紫南宮參拜，第一個原因是太太曾馨瑩在20多年前，曾經來廟裡借過錢，她相信紫南宮很靈驗。其次，紫南宮也對很多窮苦民眾出借急難救助金，不需要抵押品，只要通過向土地公“擲筊”，得到恩准就可以借錢，一家大小可以借到幾千元。



郭台銘提到，有借錢的民眾，超過95%都有來還金，主政人要明白，在社會上好人佔99%以上，執政不要只站在防弊的立場，還要有興利的立場。他也要來向紫南宮主委莊秋安學習幼兒政策，因為紫南宮都有“吃丁酒”習俗，竹山民眾家中有生男丁，都會在元宵準備燒酒雞到廟裡謝恩，一年比一年盛大，他當選要讓年輕人敢生，政府來幫忙養。



他說，剛剛去參觀紫南宮的七星級廁所，這是一間寺廟，也是觀光景點，廁所竟然這麼乾淨，這在寺廟管理絕對有一套，紫南宮主委一屆做四年，莊秋安主委已經連任第五屆，這都是來學習之處，如果台灣的宗教寺廟都可以從事公益事業，政府一定要大力協助。



南投縣竹山鎮長陳東睦表示，紫南宮的借發財金與吃丁酒都是台灣最有特色的宗教活動，所以說這裡是中台灣的土地公信仰中心，政治人物來南投，一定要來紫南宮，才算是最接地氣。