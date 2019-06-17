中方基金再度推遲援助JDI決定

中評社香港6月17日電／正在進行經營重整的中小型液晶面板巨頭“日本顯示器公司”（JDI）17日就接受最多800億日元（約合人民幣51億元）注資一事宣佈，中方基金“Harvest Group”等將機構決定日期再次推遲到27日。這已是該日期第三次推遲。由於原計劃提供援助的1家台灣企業決定退出，接近資不抵債邊緣的JDI能否獲得重整所需的資金仍不明朗。



共同社消息，JDI方面17日發佈消息稱，已接到觸控面板巨頭“TPK控股”退出援助的通知。取而代之的香港基金“Oasis Management”將加入。據悉Harvest和Oasis計劃最晚到27日做出機構決定。



JDI強調，現階段仍維持最多800億日元的框架。由於計劃出資的台灣基金“CGL集團”的機構決定尚無眉目，最多800億日元的資金可能無法集齊。對此，Harvest方面提交報告稱願意承擔缺額部分。



JDI表示，除了接受上述海外基金的援助外，“以國內企業為中心的團體及海外企業也已分別表明了注資意向”。具體的企業名稱尚不清楚。



關於對JDI的注資，由中國大陸和台灣3家公司組成的企業聯盟原計劃最晚到14日做出機構決定，但期限已過卻仍無聯絡。JDI將在18日召開的定期股東大會上介紹重整計劃。為此原本希望企業聯盟能在17日前做出機構決定，但未能如願。