莊淇銘：柯P參選2020　民進黨變成小三

莊淇銘。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月18日電（記者 黃文杰）台北教育大學教育經營管理研究所教授莊淇銘接受中評社訪問表示，蔡英文初選勝出，民調作假連陳水扁“打死不相信”，證明失去綠營信任，加上狠狠修理前“行政院長”賴清德，估計3%流向無黨籍台北市長柯文哲，他說，柯P會選2020，道理跟國民黨高雄市長韓國瑜一樣，當選就當“總統”，沒有當選就當市長，這是“無本生意”。



莊淇銘，1956年生，美國路易斯安那州立大學資訊工程博士，曾任台北教育大學校長。1996年台灣首次“總統”直選，民進黨推出彭明敏搭檔謝長廷參選，莊淇銘就是彭明敏的競選總幹事，1997年民進黨籍的張溫鷹當選台中市長，莊淇銘也是操盤手，目前是台北教育大學數位科技設計學系暨教育經營管理研究所教授。



海峽智庫論壇16、17兩天在廈門舉行，莊淇銘出席並發言，論壇中場休息，接受中評社訪問，主要談民進黨初選結束，蔡英文勝出，民進黨2020的選舉戰略。



中評社問，民進黨黨內初選在6月13日公布民調結果，蔡英文以35.7%的支持度，勝過賴清德27.5%。蔡同時五個機構的民調中，都打敗了“假想對手”韓國瑜及柯文哲。



被問到民進黨初選民調數字，莊淇銘套用民進黨前主席陳水扁的話，“打死他都不相信”，因為不可能五家民調公司數字幾乎一樣，對於他們學社會科學的人來說，知道怎樣進行民調統計，每個人看到這樣的民調數字，只能說“不可能發生”。



被問到，蔡英文初選已經勝出，民進黨下一步？



“蔡英文勝出，其實國民黨暗爽”。莊淇銘說，因為蔡英文“最好打”，



被問到，不是現任者手上握有行政資源嗎？他分析，如果行政資源多就能夠打贏，2008年馬英九怎麼會打贏民進黨的謝長廷跟蘇貞昌？當時陳水扁還握手龐大行政資源。



蔡英文會找誰當副手？綠營自己人都認為，“蔡賴配”似乎不可能，“行政院長”蘇貞昌開始不斷“黑韓”，有無可能蔡英文搭配蘇貞昌，形成所謂“蔡蘇配”？



莊淇銘說，蔡英文副手是誰？不重要，資源是多少？也不重要，如果手上掌握資源就決定一定，2016年國民黨手上都是資源，怎樣會丟掉政權？



被問到賴清德的角色呢？賴清德的下一步？獨派會不會全面抵制蔡英文？



莊淇銘分析，獨派有3%會投給柯P，尤其這次初選，蔡英文狠狠修理賴清德，讓“賴粉”根本看不下去，也不願意把票投給民進黨，會流向柯文哲陣營。

