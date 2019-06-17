美墨達成移民協議後　墨士兵加強邊境巡邏

墨西哥士兵巡邏（來源：新華網） 墨西哥士兵巡邏（來源：新華網） 中評社北京6月17日電／當地時間6月16日，墨西哥華雷斯，墨西哥士兵在邊境巡邏，以阻止移民非法進入美國。美國總統特朗普早前因墨西哥對經美墨邊境入境美國的移民打擊不力，宣布將向墨西哥輸美商品加征關稅，隨後美墨官員達成協議，美國暫停向墨西哥加征關稅計劃。墨西哥政府同意向美墨邊境增派國民警衛隊，阻截中美洲非法移民。



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