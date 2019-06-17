綠批曾永權赴陸　國民黨嗆那就廢ECFA

國民黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北6月17日電（記者 張嘉文）針對民進黨今發出聲明批評中國國民黨副主席曾永權率團參加大陸海峽論壇，質疑“黨格究竟何在？”，國民黨發出新聞稿反批，若蔡政府認為“我方”不需再和大陸多言，亦不需維繫現有的經貿關係，那為何不趁此刻完全廢除ECFA？如果民進黨只會嗆聲，那不如去當稱職的在野黨。



民進黨今批評國民黨對中共獻媚，曾永權見到大陸全國政協主席汪洋自動噤聲，連香港議題隻字都不敢提，不禁令人質疑“黨格究竟何在？”顯露國民黨和國際主流社會嚴重脫節。



國民黨副發言人黃心華對此指出，民進黨難道忘了蔡政府團隊的“法務部”先前對於香港相關條例的修法，不僅肯定其為進步的立法，後又表示樂觀期成，如今選舉在即，髮夾彎再現，蔡英文為了讓自己民調調升而做出的所有“努力”，實在令人嘆為觀止。如果民進黨只會嗆聲，那不如去當稱職的在野黨。



黃心華指出，曾永權在海峽論壇的開幕致詞，除了回顧連胡會、吳胡會及馬習會等促進兩岸和平穩定的重要會面之外，對於去年九合一大選的結果及不認同執政者以政治算計污衊“九二共識”等事項，陳述相關立場，並對於目前持續讓“我方”獲益的ECFA、台商、陸生、陸客等議題，提出“我方”的主張，亦期許兩岸能夠為謀求和平而共同奮鬥。



試問何來擦脂抹粉、應聲附和？若蔡政府認為“我方”不需再和大陸多言，亦不需維繫現有的經貿關係，那為何不趁此刻完全廢除ECFA？



黃心華批評，民進黨向來只敢對內強悍，自我嗆聲，但面對國際政治的角力，卻拿不出有效的辦法抵擋斷交潮、亦無法參與國際組織大會，其不斷叫囂的結果便是“中華民國”的外交處境一再萎縮受限。民進黨如果認為參與境外論壇時都不准說出褒揚當地政府領導人的場面話，那是否可以用同樣標準要求自己的外交團隊不准稱讚駐在國的政要？



回想蔡英文過去正式出訪時，被稱為“中國台灣總統”，不僅在當下不敢加以嚴詞反嗆，現在竟批判在野黨參加論壇是“黨格何在”，豈不錯亂？面對接連多批台籍嫌犯自全世界各地“已送中”的現況，蔡政府為何“噤聲不語”？