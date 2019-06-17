美官員承認了！美國密謀入侵俄羅斯電網

（來源：網絡） 中評社北京6月17日電／外媒稱，美國現任和前任政府官員說，美國正加緊對俄羅斯電網的數字入侵，以警告俄總統普京，並展示特朗普政府如何利用新授權來更積極地部署網絡工具。



據美國《紐約時報》網站6月15日報道，在過去3個月的各種採訪中，這些官員描述了美國在俄羅斯電網和其他目標系統中植入計算機代碼的情況，這一部署是先前沒有報道過的。他們說，2018年中期選舉前後，美國針對莫斯科的虛假信息發布與黑客部門採取了行動，這類行動受到了較公開的討論，而將計算機代碼植入俄電網系統則是同時期進行的一種機密行動。



報道認為，這也會帶來嚴重風險，即令華盛頓與莫斯科之間的數字冷戰升級。



報道稱，特朗普政府拒絕描述在新授權下它將採取什麼具體行動。2018年，白宮和國會向美國網絡司令部提供了這些新授權。美國網絡司令部是五角大樓的一個分支機構，它主管著軍方在網絡世界裡的攻守行動。



不過，美國國家安全顧問博爾頓6月11日說，現在美國將以更開闊的觀點來看待潛在的數字目標，其目的是“告訴俄羅斯或任何其他利用網絡行動反對我們的人：‘你們將付出代價’”。



多年來，電網一直是一個低強度戰場。一些現任和前任官員說，至少從2012年以來，美國已經在俄羅斯電網的控制系統內放入了多個偵察探測裝置。



官員們說，現在美國的策略已經更多轉向進攻，方法是在俄羅斯系統深處安插可以造成嚴重後果的惡意軟件，而這類惡意軟件的攻擊性也是過去從未嘗試過的。



美國網絡司令部司令保羅·中曾根已經表示，有必要在對手網絡的深處進行“提前防禦”，從而表明，美國將對它遭到的網絡襲擊作出報復。人們經常討論如何準確實施這類報復行動的辦法，從而讓它們既能威懾襲擊，又不會引發危險的事態升級。



報道稱，2018年夏天，特朗普在一份題為《國家安全總統備忘錄13》的文件中向網絡司令部發布了新的授權。這份文件現在依然是保密的。新授權讓中曾根獲得了更多餘地，以在沒有獲得總統批准的情況下實施攻擊性網絡行動。



報道稱，在俄羅斯電網中的行動似乎是在很少為人注意的新的法律授權下進行的。這些新的法律授權包含在國會2018年夏天通過的軍事授權法案中。這項措施允許在網絡空間內常規地進行“秘密軍事行動”，從而“威懾、避免或防禦針對美國的襲擊或惡意網絡活動”。



一名高級情報官員說：“過去一年來，情況變得遠比過去積極了。我們現在做事的尺度是我們幾年前從未想過的。”



關鍵問題是，美國鑽入俄羅斯電網有多深。得不到該行動的保密細節就無法知道答案。只有弄清楚這個問題，才能弄清楚是否可能讓俄羅斯陷入黑暗或讓它的軍事能力受到削弱。或許這個問題要到有關代碼被激活才能解答。



另據法新社6月16日報道，在《紐約時報》報道稱美國正加緊對俄羅斯電網進行數字入侵後，美國總統特朗普6月15日指責該報的報道“簡直是叛國行為”。



特朗普在推特上說，這些指控“不是真的”，他稱媒體“不道德”，並再次指責新聞工作者是“人民公敵”。



他寫道：“你相信嗎？衰落的《紐約時報》剛剛報道說，美國正大大增加對俄羅斯的網絡攻擊。”他還寫道：“這簡直是叛國行為，一份曾經很偉大的報紙迫切地想寫一篇報道、任何報道，即使對我們的國家不利。”



（來源：參考消息）