第七屆兩岸文教發展論壇召開 促文教合作

開幕式現場（中評社 張爽攝） 中評社福州6月18日電（記者 張爽）第七屆“兩岸文教發展論壇”17日在福州舉行，本屆論壇是第十一屆海峽論壇主要活動之一。全國台灣研究會副會長、中華全國台灣同胞聯誼會原會長汪毅夫、國務院台灣事務辦公室交流局局長黃文濤、中國藝術研究院副院長祝東力、中國歌劇舞劇院院長陶誠、福建省社科院副院長劉小新、中國統一聯盟前主席呂正惠、福建省原政協副主席王耀華、福建省政協常委、副秘書長、民盟福建省委會專職副主委劉泓、福建省台港澳辦交流處處長翁雲萍等出席論壇並講話，百餘位兩岸專家學者參加了論壇。



福建師範大學校黨委副書記潘玉騰表示，本次論壇就新時代兩岸文學、民俗、宗教、藝術的交流，新時代兩岸歷史書寫與青年文化認同，新時代兩岸文教交流的使命與作為，兩岸青年的當代對話與思考等議題進行深入研討。衷心希望兩岸同仁以本次論壇為契機,進一步弘揚中華文化傳統，共同汲取中華民族的思想智慧、文化品格與價值觀念，以文化認同凝聚共識，推動兩岸關係和平發展。希望與大家一起努力，共同促進兩岸交流更加密切、兩岸文化融合發展、兩岸同胞越走越親。



中國歌劇舞劇院院長陶誠認為，舉辦兩岸文教發展論壇是落實“兩岸和平發展共同願景”的重要舉措。2013年以來，六屆論壇的舉辦在海峽兩岸各界引起了廣泛關注，達成了許多重要共識，對弘揚中華優秀傳統文化、增進兩岸文化交流、促進兩岸文化發展，發揮了重要作用。第七屆兩岸文教發展論壇以“新時代兩岸文化與教育的深耕與融合”為主題，進一步推進兩岸文化教育交流合作，順應了新形勢下推動兩岸關係和平發展的需要，反映了兩岸共同意願。



福建社科院副院長劉小新強調該論壇持續發揮著促進兩岸文化學術交流與合作、增進兩岸文化認同的重要作用。今年“兩岸文化發展論壇”更名為“兩岸文教發展論壇”（第七屆），列入海峽論壇的子論壇之一，獲得了再出發的重要歷史契機。舉辦兩岸文教論壇，是貫徹落實中共十九大精神和習近平總書記對台工作重要思想的一項舉措，兩岸文教論壇是兩岸文化學術與教育領域深度對話的重要平台，進一步促進了兩岸學術文化的交流與對話。堅持以人民為中心的理念，努力發揮構建“心靈家園”的積極作用。他指出，近年來一些台獨勢力試圖阻撓、限制兩岸交流合作，妄圖削弱、切割台灣同大陸的政治、經濟和歷史文化聯繫，島內文教領域也出現了歷史虛無主義和文化分離主義的錯誤思潮。他希望“兩岸文教論壇”自覺承擔正本清源與守正創新的歷史使命，攜手開創兩岸文教交流、合作與融合發展的新局面。



中國藝術研究院副院長祝東力表示，合作創新是推動兩岸社會向前發展的根本動力。我們應該用創新增強文明發展動力、激活文明的源頭活水，不斷創造出跨越時空、富有持久魅力的文明成果。13多億大陸同胞和2300萬台灣同胞都是血脈相連的命運共同體，堅持一個中國原則，順應歷史潮流、增進兩岸福祉，深化互利雙贏的交流合作，者是實現兩岸關係和平發展的重中之重。他認為面向未來，我們要同舟共濟、合作共贏。要共話兩岸一家兄弟親情，共創合作共贏大好局面，共謀中華民族復興大計。面向未來，我們要深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎。面向未來，我們要心靈契合，增進和平統一認同。我們堅信，只要兩岸同胞戮力同心，共同秉持“兩岸一家親”理念，順勢而為，齊心協力，不斷深化兩岸交流合作，續寫文教發展新篇章，就一定能夠推動兩岸關係“更上一層樓”，取得更多新成果，造福兩岸民眾，共圓中華民族偉大復興的中國夢。



該論壇在國務院台灣事務辦公室、福建省人民政府台灣事務辦公室、福建省教育廳等指導下，由福建師範大學、中國藝術研究院、福建社會科學院、中國閩台緣博物館和台灣世新大學主辦，中國藝術研究院文化發展戰略研究中心、福建省海峽文化研究中心、福建師範大學海峽兩岸文化發展協同創新中心、閩台區域研究中心、兩岸關係和平發展協同創新中心聯合承辦。



本論壇創辦於2013年，原名為“兩岸文化發展論壇”，每年舉辦一屆。為更加有利於兩岸文化和教育的深耕與融合，本屆論壇更名為“第七屆兩岸文教發展論壇”。自創辦以來，論壇堅持“弘揚中華文化傳統、增進兩岸文化交流、擴大兩岸文化共識、促進兩岸文化發展”為主旨，全力打造兩岸人文思想的對話平台、兩岸文化交流政策的研討平台、兩岸文化發展研究的學術平台、兩岸文化藝術教育的交流平台，為兩岸和平發展夯實了文化基礎。



在該論壇上，來自海峽兩岸的專家學者就“兩岸視域下的傳統文化與文化傳統”、“兩岸文化發展合力之探求”、“兩岸文化交流的拓展與深化”、“民族文化的共同取向與文化產業發展”、“兩岸文化的深耕與融合”和“兩岸文化與青年交流的拓展與深化”等中心議題展開深入的討論。



在本次論壇上，專家學者們圍繞以下議題建言獻策：（一）新時代兩岸文化與教育交流；（二）新時代兩岸文學的審美教育與情感認同；（三）新時代兩岸藝術及其教育的當代融合與創新；（四）新時代兩岸史學及其教育的融合與歷史認同重建；（五）兩岸傳統技藝傳承與當代創新；（六）兩岸非物質文化遺產保護現狀與未來展望；（七）中華智慧在兩岸文化與教育交流中的作用；（八）兩岸青年文化與教育的深耕、融合與創新。