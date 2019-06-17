日本開發出便攜式血液淨化裝置　可搶救腎病患者

中評社北京6月17日電／據日本共同社報道，日本山梨大學和神戶大學的團隊近日開發出可供腎病患者使用的便攜式新型血液淨化裝置。該裝置比公文包還小，內置電池，有望在發生大地震的災區等地用於急救醫療。



報道稱，該團隊希望經過臨床試驗後，能在2023年以前面向醫療機構發售該裝置。團隊成員、山梨大學教授鬆田兼一表示，“在緊急時，可以把裝置帶到需要它的地方進行應對。”



血液淨化分為透析和過濾等。該裝置為過濾血液型，它面向的主要使用人群為：脫水或出血導致腎功能急劇下降的急性腎衰竭患者，因慢性腎衰竭需要透析但由於災害等原因無法使用設備的患者。



據報道，新型裝置過濾血液的部分約為以往的八分之一，吸出血液的泵也僅為500日元硬幣大小。加上電池的重量為3至4公斤，靈活性較高。



該團隊在身形較大、血液量較多的山羊身上確認了新裝置的性能，它持續過濾血液最長達2周。在此期間無需換泵，也沒有發生停止情況。



報道指出，需要大量水和電的大型透析儀器，在發生大規模災害後，應對停水停電的能力較弱。若使用新裝置，緊急時，現場可先將患者體內積存的水和代謝廢物除去，為在醫院接受人工透析爭取時間。



研究團隊希望透析患者能在未來於家中使用該裝置。據悉，日本國內有30萬人以上的透析患者。



（來源：中國新聞網）