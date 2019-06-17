17日滬深股指漲跌互現

中評社北京6月17日電／本週首個交易日，A股走勢分化，兩市股指漲跌互現。上證綜指盤中2900點得而復失，尾盤率先溫和反彈，深市三大股指全線收跌。兩市成交大幅萎縮，總量不足3400億元。



新華社報道，當日上證綜指以2880.42點小幅低開，早盤快速拉升並一度重返2900點上方，可惜未能站穩。此後滬指震蕩下行，並在此後維持窄幅盤整格局。尾盤滬指收報2887.62點，較前一交易日漲5.65點，漲幅為0.20%。



深市三大股指全線收跌。深證成指跌29.26點，收報8780.87點，跌幅為0.33%。創業板指數表現相對較弱，跌0.80%至1442.35點。中小板指數收報5393.21點，跌幅為0.43%。



滬深兩市1800多只交易品種收漲，略多於下跌數量。不計算ST個股，兩市40多只個股漲停。



行業板塊方面，漲跌數量接近。受利好消息帶動，中藥和醫藥兩板塊漲幅超過1%。珠寶零售板塊表現不佳，跌幅超過3%，半導體、貴金屬、牧漁、印刷板塊跌幅在2%以上。



滬深B指雙雙小幅收跌。上證B指跌0.10%至287.87點，深證B指跌0.12%至923.38點。



滬深兩市分別成交1431億元和1926億元，總量不足3400億元，較前一交易日大幅萎縮。