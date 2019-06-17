郭董拜會　林明溱：縣民可能會挺南投女婿

南投縣長林明溱(左)與郭台銘接受媒體採訪。（中評社 林谷隆攝） 中評社南投6月17日電（記者 林谷隆）投入中國國民黨2020初選的鴻海董事長郭台銘17日來到南投，接連拜會南投縣議長何勝豐與南投縣長林明溱，媒體關注是否有談到國民黨初選?郭受訪時只提到他關心南投需要什麼建設，避談政治議題。南投縣長林明溱則說，五位參選人跑基層，都要談理念，不要相互批評，他也坦言郭是南投女婿，基於姻緣關係，南投縣民可能會更傾向挺郭。



郭台銘17日下午參訪南投竹山紫南宮，在南投縣長林明溱、南投縣議員游顥、紫南宮主委莊秋安等人陪同下，虔誠的向土地公上香參拜，稍後接受媒體聯訪。



媒體問，根據最新民調，如果郭代表國民黨參選，民調是略勝蔡英文跟柯文哲，但如果是韓國瑜代表國民黨參選，韓將會在三人之中墊底，這個民調你們有什麼樣的看法？



郭台銘表示，民調每天都在變化，他一直在做的事情，就是拼經濟的路線，他發覺到每個地方，握過每雙手，看到每個人的眼神，他們都希望能夠有一個懂經濟、翻轉台灣悶經濟的人出來，他到南投也是一樣，要以拼經濟為主軸，這才是人民最大的期望。



媒體追問，郭台銘上午先後拜會南投縣議長何勝豐與南投縣長林明溱，是否有談到國民黨初選？



郭台銘回答前，稱這個問題先給“六星級”的林明溱縣長回答。



林明溱提到，今天郭董到南投來，實際談到未來他如果當選，要為南投帶來哪些建設，所以他也提到中興新村，未來要變成非常高級的科技園區。



他呼籲，國民黨五位候選人跑基層，將自己的理念宣傳給百姓知道，不要再互相批評，要以最和平、最不攻擊的方式來產生人選，這是百姓心中的願望，未來無論誰出線，大家都要全力支持。



林明溱也說，當然郭台銘董事長是南投女婿，所以南投縣民會基於姻緣關係，對郭董更有熱愛之心，可能因此會更傾向支持郭台銘。



郭台銘接著表示，中午便當會中，林明溱縣長向他說，在近日內會給他一個計劃，希望台中清泉岡機場能擴建，蓋成中部地區最好的機場，他服役時是空軍，自己在清泉岡機場待了1年4個月，他覺得這是非常好的建議，他會納入自己的政見中。



林明溱強調，中部五縣市6百萬人口，希望郭台銘能重視，未來如果當選，一定要將清泉岡機場，改建成真正的國際機場，將來民眾“出國”或是外籍遊客來台灣旅遊，這都是最方便的機場。