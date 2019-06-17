日本想在釣魚島“搞事情”？

敷島級巡邏船火炮特寫（來源：網絡） 中評社北京6月17日電／近期，日本為增強軍備推出多項舉措——海上自衛隊尋求將出雲級直升機航母改裝為可搭載固定翼戰機的航母，並計劃採購F－35B戰機，增強遠洋作戰能力。航空自衛隊則謀求擴大F－35戰機進口量，並加快現有F－35機隊的列裝和形成戰力的進程。面對自衛隊同僚們的“進步”，同樣在與周邊國家對峙中扮演重要角色的海上保安廳（以下簡稱海保）也“不甘人後”。



據日本《產經新聞》網站6月13日報道稱，為增強在釣魚島附近海域實施海上巡邏行動的能力，日本政府計劃在沖繩縣的石垣島部署海保最新型、也是噸位最大的敷島級直升機巡邏船。日媒稱，為加強海保在釣魚島海域的“應急響應能力”，新型巡邏船將優先部署到石垣島基地，在海保第11管區建制內執行任務。



從日媒報道中不難看出，日本政府對於新型巡邏船的行動效能寄予厚望。那麼，這艘尚未下水就被貼上“最新、最大”標簽的巡邏船究竟性能如何呢？據日媒發布的信息稱，該船為日本海保噸位最大的敷島級巡邏船的3號船，也是該級船的最新改進型。其標準排水量6500噸，滿載排水量可達9350噸，船體長150米，最大航速25節（1節約合1.852公里／小時），在18節經濟航速巡航時的航程達2萬海里（約合3.7萬公里）。該船可配備35毫米或40毫米口徑速射炮，還能搭載2架直升機。在武備配置和船體性能方面，這種巡邏船的確會對海保的海上巡邏和行動能力提升有不小的助益。



日媒稱，新巡邏船預計於2021年部署至石垣島基地。雖然該船不一定只在釣魚島附近海域活動，但預計其會充當海保用於該海域執行“警備”任務的現場指揮船。對於在釣魚島海域常規部署的12艘日本大型巡邏船來說，新巡邏船的到來無疑增強了日方海上力量。日本政府還計劃擴建石垣島的海保專用碼頭，以滿足新巡邏船部署需求。



新巡邏船的列裝，顯示出日本不遺餘力地擴充其海上執法力量的意圖。在船體尺寸和性能方面，新巡邏船已遠遠超越美俄同行。比如，美國海岸警衛隊裝備的最大噸位巡邏船——傳奇級巡邏船，滿載排水量4500噸，俄邊防軍配備的最大巡邏船排水量也在4000噸左右。相比之下，滿載排水量高達9350噸的日本海保新巡邏船，在海上執法、海上對峙時將具備別國執法船難以匹敵的優勢。另外，由於日本此前已建造了2艘同型號敷島級巡邏船，新船入列也使得海保在大型巡邏船部署方面獲得了更大的自由度與規模效益，使其可以對周邊國家施加更大的壓力。