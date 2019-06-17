詭異！王金平：選到底　不退黨

王金平。(中評社 資料照) 中評社台北6月17日電／宣布不參加中國民黨2020初選的前“立法院長”王金平今天接受廣播節目專訪時表示，他不參加初選不是退出初選，這是不一樣的，他會選到底。但未來怎麼選到底目前不知道，世事如棋，變化難測。他並強調，他不會退黨，說他會退黨的是不了解他。



王金平日前宣布不參與國民黨“總統”初選，但近日仍繼續勤走基層，並在各地成立“金平之友會”，其動向引發各種揣測。



王金平表示，他不參加初選，與高雄市長韓國瑜無關。主持人尹乃菁詢問，鴻海董事長郭台銘是否有來尋求支持？王說，沒有正式，但有問他一些相關的問題。至於是否會將力量灌注到郭台銘或其他參選人身上?王金平說，他要選到底，但要怎麼選他現在很難說明，他現在主要的工作就是繼續團結各方的力量與資源，為國民黨要翻轉執政權來奉獻。



但王金平也說，如果提名郭台銘，他當然全力支持。尹乃菁追問，若國民黨提名郭台銘，是否會去擔任副手?王金平說，現在沒有任何想法。



尹乃菁質疑，要如何參選到底？王金平說，這世事如棋，變化難測，未來情勢怎麼演變不知道，還有好多個月，到正式登記競選還有5個月，這中間要發生什麼事情都不知道，所以他要準備，這準備若黨需要，當然為黨所用。此外，他也強調，他不會退黨，講他會退黨是不了解他。



面對有韓粉主張要直接徵召韓國瑜，但也有人認為韓國瑜應該退出初選，做好高雄市長。對此，王金平說，國民黨能重新拿回高雄市的執政權，這是非常重要的事，也是關係到國民黨後來的發展，若能坐陣穩固高雄，當然是最好，對國民黨再贏得2020也是很大的幫助。



王金平指出，韓國瑜已經宣布要投入初選，當然就會有許多不確定，有些人就會認為高雄市會有若干情勢的變化，而韓國瑜是否能夠獲得提名，或順利當選，都還是不確定因素，所以能夠穩住高雄當然是最好，因此現在無論如何，韓國瑜在競選時，將高雄市政穩住，讓市民能夠接受，這樣會比較好。