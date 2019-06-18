快評：富士康會退出中國大陸嗎？

中評社快評／富士康會退出中國大陸嗎？這是兩年前郭台銘宣布將在美國威斯康星州投資100億美元興建液晶面板廠後，一些媒體報道所用的題目。現在，富士康會退出中國大陸嗎？又是一個熱門的、受關注的話題。



富士康科技集團微信公號17日發出聲明，指“撤離大陸”為不實訊息，“目前富士康大陸各園區生產經營有序進行，無撤資現象發生。”該份聲明共有四點，為了鄭重其事、強化份量，還加上“嚴正”兩字，稱“嚴正聲明”。



該份聲明提到，“針對近期個別自媒體刻意曲解事實、惡意抹黑富士康的行為，我們將保留通過法律手段維護集團形象及利益的權利；未來，富士康仍將持續紮根大陸，深耕發展。”



為何近期富士康要“撤離大陸”的傳聞又甚囂塵上？除了郭台銘近年大規模投資印度和美國之外，中美貿易戰，以及郭台銘自已近期的一些言論，都強化了外界有關富士康要“撤離大陸”的印象。“給我幾個月，一定搬到更有競爭力的地方”，這是郭台銘日前在公開場合說的。



富士康畢竟是巨無霸工厰，大陸政府和民眾十分關注郭台銘的言行、以及富士康的動向。無論如何，富士康已發出“嚴正聲明”，它肯定有助澄清富士康要“撤離大陸”的問題，消弭外界一些猜測。



富士康1988年投資大陸，31年來與大陸共同發展成長，被視為集約性強、鏈條長、規模大的集成者，上連頂級品牌商，下接萬千中小企業。富士康未來若能如聲明所言，持續紮根大陸，深耕發展，無疑是明智、雙贏的選擇。