法國歡迎中企在歐發展5G業務

中評社北京6月17日電／法國各界對與中國通訊企業合作持開放態度，法國總統馬克龍和多位政府官員都公開表示，不會封鎖特定的供應商。法國正積極促使歐洲以獨立自主姿態發展5G業務，並期待與中國良性互動，務實合作



隨著5G發展戰略提上歐洲各國發展議程，歐洲各界正積極看待中國通訊企業在歐洲發展5G業務，特別是歐洲在貿易、氣候變化及伊核等諸多問題上頻遭美方訛詐後，法國正積極促使歐洲以獨立自主姿態發展5G業務，並期待與中國良性互動，務實合作。



法國官方在與中國通訊企業合作方面始終秉持開放的多邊主義立場。法國總統馬克龍此前在接受媒體採訪時明確表示，現在對任何國家開展技術或商業戰爭都是不合適的，法國將繼續堅持多邊主義與務實合作。法國也將格外重視5G發展中涉及國家安全與歐洲主權的議題，但不會封鎖特定的供應商，因為發展自身科技生態系統的最佳方式是合作並減少衝突。



法國經濟部長勒梅爾也表示，在確保國家主權安全與獲取最優技術的前提下，法國發展5G業務不會刻意排斥某家公司。目前，有很多歐洲運營商都與華為等中國通訊公司有業務合作。法國國際關係與戰略研究院副院長、經濟學家西爾維·馬特麗表示，華為在通訊領域擁有先進技術，法國對華為充滿信心。



法國媒體與通訊業界對中國通訊公司近年來取得的技術突破以及在歐洲的發展給予了積極評價。近期，法國《費加羅報》引述全球移動通訊系統協會（GSMA）發布的報告稱，如果沒有以華為為代表的中國通訊企業，歐洲將在相關領域落後18個月。如果盲目排斥中國企業，將使歐盟與美國之間的5G普及率差距在2025年前擴大15個百分點，並嚴重削弱業內的競爭力，推高價格，並產生額外成本。



GSMA是移動通信界的三大國際組織之一，成立於1987年，協會成員包括全球218個國家和地區的750多家移動通信運營商和230多家設備製造商。該組織近期發布的一份移動網絡運營商行業評估報告顯示，歐洲正日益成為美方對華貿易制裁的受害者。