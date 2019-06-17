北京西站“拍違專班” 半年錄入違停1.8萬起

中評社北京6月17日電／7月1日，2019年暑運將開啟大幕，違章停車、“黑車”擾序等問題又將成為火車站周邊交通的熱點和難點。昨日，北京青年報記者走訪北京西站地區管理委員會了解到，早在今年1月1日，管委會便牽頭成立了由多部門組成的“拍違專班”，半年來，通過人員盯守、攝像頭跟拍取證、地區疏堵等多種方式，使得西站地區交通秩序大為改觀。截至昨日，“拍違專班”半年錄入違章停車18000餘起，其中擾序出租車1092輛次，記入台賬“黑車”39輛，違停拍攝97輛次。目前，由於違法空間被大大擠壓，一些掛賬“黑車”已經撤離西站地區。



“黑車”上台賬出現後重點盯防



6月16日，北青報記者在西站管委會應急指揮中心看到，這裡有兩個席位專門留給“拍違專班”使用。一名工作人員正緊盯屏幕，上面同時對西站地區9個地點進行盯控，一旦發現違章停車行為，後台工作人員會進行一段時間的視頻取證錄像，通過拉伸高清攝像頭清晰地拍攝到違停車輛的全部信息。



西站公安分局治安大隊民警魏玉泉就是“拍違專班”裡的一員，他告訴北青報記者，目前西站地區對長期盤踞在西站的一批“黑車”都進行了台賬登記，車主的相貌、車牌號等信息全部登記在册，他們只要出現在西站地區違章停車攬客，就會被專班工作人員盯上，及時鎖定車號，進行拍違錄像取證，通過這種非現場處罰的方式，增加“黑車”司機的違法成本。經過半年的不間斷拍攝，一部分“黑車”司機已經撤出了西站地區。



攝像監控取證與現場執法形成互補



西站交通大隊副大隊長韋崇旭告訴北青報記者，為了讓西站地區的停車順暢，交通部門和西站管委會想了不少辦法。現在西站南北廣場有地面和地下多個停車場，東向西方向來的旅客還可以把車停在中裕大廈的停車場後，通過北下沉廣場進入西站乘車；還設置了多個臨時落客區滿足送站旅客的需求，這些措施基本上可以保證平峰期間，西站地區交通秩序的順暢。