德國小城命名“氣功路”　系全國第一條中文命名道路

中評社北京6月17日電／據德國巴伐利亞廣播電台16日報道，德國巴伐利亞州小城迪特福特政府最近正式命名一條路為“氣功路”，並收錄到德國官方街道名錄中。這是德國第一條用中文拼音命名的德國街道。



據報道，擁有6000多人口的古城迪特福特與中國頗有淵源。自1928年起，小城每年舉辦“中國人狂歡節”。居民則自稱是“巴伐利亞的中國人”。“氣功路”是小城增添的又一“中國元素”。政府為此投資了上萬歐元。



“氣功路”全長3.4公里，穿越居民區、綠地和森林。路口的路牌上不僅有路名，還有氣功的圖文介紹。當地政府希望通過這條路鼓勵居民練習氣功、修身養性，同時吸引遊客。



德國《圖片報》幾天前也報道，德國法蘭克福市政府計劃以“廣州”來命名一座廣場，表達中德兩座城市的友誼。不過，該計劃未得到順利的實施。法蘭克福市長費爾德曼解釋稱，“Guangzhou”這個發音對德國人來說實在太難了。而廣場名又是日常生活中必須使用的，所以城市不得不忍痛割愛。



法蘭克福當地媒體最新報道稱，法蘭克福市最後仍不放棄用“廣州”來命名，準備用德語拼法“Kanton”代替“Guangzhou”來命名一條街道，並將於近期正式公布。看來中國對法蘭克福市來說，不管是經濟上還是旅遊上都非常重要。



不少德國的中國問題學者對《環球時報》記者表示，隨著中國影響力的提升，中德、中歐交流的增加，未來這種取中文街道名的例子會更多。就在奧地利北部小鎮施瓦爾岑貝格，前不久為表揚中醫在該鎮的作用，命名一條街道為“養生之道”。



（來源：環球時報）