中國將全面建立環境損害司法鑒定黑名單

中評社北京6月17日電／我國將全面建立環境損害司法鑒定黑名單制度，對環境損害司法鑒定機構和鑒定人失信情況進行記錄、公示和預警。



近日，司法部印發《關於進一步做好環境損害司法鑒定管理有關工作的通知》，提出全面規範案件委托受理，加強與生態環境部門溝通協作，嚴肅查處以非正當理由拒絕接受委托的鑒定機構。對於存在違規收取高額費用、無故拖延鑒定期限、無正當理由拒絕接受鑒定委托、與有關人員串通違規開展鑒定等不良執業行為，或其他違反司法鑒定管理規定行為的鑒定機構和鑒定人，納入環境損害司法鑒定黑名單，及時向社會公開，並推送給委托人，在委托前進行警示。



目前，全國環境損害司法鑒定機構達111家，環境損害司法鑒定人2500多人。據了解，環境損害司法鑒定費用高曾經是制約環境公益訴訟的一個“瓶頸”問題。此次發布的《通知》要求，每個省份原則上至少報送1家在檢察公益訴訟中不預先收取鑒定費的環境損害司法鑒定機構，為檢察機關辦理環境公益訴訟案件提供有力支持。



《通知》還明確，鼓勵引導綜合實力強、高資質高水平環境損害司法鑒定機構在不預先收取鑒定費的情況下，及時受理檢察機關委托的環境公益訴訟案件，依法依規開展鑒定活動，出具鑒定意見，未預先收取的鑒定費待人民法院判決後由敗訴方承擔。



（來源：新華網）