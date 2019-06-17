韓粉憂民調不公？孫大千：相信黨中央會公正

孫大千說，最近民調電話是在蒐集支持韓國瑜的樣本可能性很低。（照片：孫大千臉書） 中評社台北6月17日電／中國國民黨2020初選民調將在7月8日至14日由五家民調機構進行，7月15日公布結果。國民黨前“立委”孫大千今天在臉書發文表示，這兩天很多朋友擔心最近接到的民調電話是不是在蒐集支持高雄市長韓國瑜的樣本？孫大千指出，民調公司這樣做的可能性很低，一來是這五家執行初選的民調公司，其實都有豐富的民調執行經驗，二來是在初選執行時，各陣營都會派代表前往民調公司監督執行過程。所以，如果最近接到民調電話，照自己的意向去回答就好，也相信黨中央會公正的執行初選民調。



以下為孫大千臉書全文：



這兩天很多朋友從FB或LINE傳訊息來，擔心最近接到的民調電話是不是在蒐集支持韓國瑜的樣本？也很多人擔心最近接到民調電話，如果回答支持韓國瑜，會不會在正式初選的時候被民調公司排除掉？



大千認為，民調公司這樣做的可能性很低，一來是這五家執行初選的民調公司，其實都有豐富的民調執行經驗，在專業度和倫理上，大家應該可以放心。



二來是在初選執行時，各陣營都會派代表前往民調公司監督執行過程，以大千上次參加台北市長黨內初選的經驗來看，民調公司從一開始的抽樣、電訪、有問題的樣本回報，整個過程都會在候選人代表的監督下執行，有爭議也會在徵詢各方代表的同意後進行處理。



所以大千建議大家，如果最近接到民調電話，照自己的意向去回答就好，大千也相信黨中央會公正的執行這次的初選民調。