表態力挺　南投議長虧郭董：不做皇帝當奴才

郭台銘17日到南投縣議會拜訪，議長何勝豐（黑色西裝外套）接待。（中評社 林谷隆攝） 中評社南投6月17日電（記者 林谷隆）鴻海董事長郭台銘17日來到南投縣議會，尋求南投藍營的支持，南投縣議會議長何勝豐不但出面接待公開力挺，南投縣長林明溱也全程陪同。議長何勝豐表示，他笑說不知郭董幹麻要參選，現在放著皇帝不做，選上“總統”是要當奴才，做事無論對不對都要被罵，但是郭董告訴他參選是為了振興台灣經濟，他覺得很感動，也拜託大家接到民調電話，要大聲支持郭台銘。



郭台銘17日一整天都安排在南投跑行程，第一站是到南投縣立棒球場，與南投中興國中棒球隊學生打棒球，接著將拜會南投縣議長何勝豐，並在南投縣議會舉行座談會，聆聽工商、農業、觀光等產業團體的意見。



這場座談會以“經濟、台灣、勇於承擔”為題，約有上百位南投產業人士。南投縣長林明溱痛批蔡政府推行一例一休，害慘產業界，是產業發展的絆腳石，而南投除了工商業之外，觀光業也是相當重要，他公開呼籲大家支持郭董，如果郭當選，他一定會要求協助南投發展觀光經濟。



南投縣議長何勝豐則說，剛才先和郭台銘在議長室聊天，他好奇郭董幹麻要參選，鴻海集團就像是一個王國，郭就是皇帝，無論他要做什麼，都沒人對他有皮條，但郭如果當選，是要做奴才，無論做事做得對不對都要被罵。他提到，台灣曾經是四小龍之首，台灣錢淹腳目，但是現在薪水可能有漲1成，但是物價卻是漲1倍，經濟困境是全台灣各階層的心聲。



何勝豐說，他知道郭董其實別無所求，不為名不為利，只為振興台灣經濟之後，他覺得很受感動，因此他公開拜託各位，國民黨初選電話民調，一定要支持郭台銘。