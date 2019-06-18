汪明生：吳敦義跟高雄八字不合

汪明生。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月18日電（記者 黃文杰）孫文南院協會理事長、南台灣產學聯盟理事長教授汪明生接受中評社訪問表示，藍軍過去30年培養多少人才，但都不會來高雄，因為最後都會被搞得遍體鱗傷、灰頭土臉，中國國民黨主席吳敦義是例子，“真的跟高雄八字不合”。高雄是全台灣最複雜地方，但是高雄又在兩岸扮演重要角色，不能忽略高雄。



汪明生，政治大學商學士、美國印第安納大學企業管理碩士、美國印第安納大學公共事務博士，現任孫文南院協會理事長、台灣中山大學公共事務研究所教授。



海峽智庫論壇16、17兩天在廈門舉行，汪明生以“南南合作與兩岸融合的互動治理策略研擬”為題目發言。



“南南合作”是韓國瑜競選高雄市長喊出的拼經濟的政見，只是韓正在為黨內初選做準備，週週全台有大型造勢，一旦初選過關，可能離開高雄，爭取“大位”。



汪明生談“南南合作”與兩岸融合，是以台灣南部與大陸南方重點省市寬面合作為例，只是多年來兩岸交流，大陸關心政治，北台與各省市關心經濟，兩岸共忽略“社會”，現在高雄市長換人，兩岸以南台灣為窗口，不只拼經濟首富，更需的是社會融合，他也以“四種社會結構”來看南北台灣的發展變遷，南台灣在兩岸扮演重要角色。



論壇告一段落，汪明生接受中評社訪問，強調南部老百姓，人心思變。研究發現投給韓國瑜的人，不會排斥兩岸，這不是統獨議題，而是民生跟社會。



汪明生在今年三月接受中評社訪問提到“韓國瑜戰2020最糟情況可能雙輸”，這次在論壇會場也提到韓國瑜是人才，不過進退維谷，最後還是回到高雄，規規矩矩，腳踏實地。



中評社請他進一步闡述，汪認為韓“現在進行式”，不便過多評論。但是前高雄市長、現任國民黨主席吳敦義“真的跟高雄八字不和”，這是塵埃落定的歷史，可以談。

