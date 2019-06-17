港媒理解及支持特區政府暫緩修訂《逃犯條例》　

（來源：中新網） 中評社香港6月17日電／香港特別行政區行政長官林鄭月娥6月15日宣布暫緩《逃犯條例》修訂工作。16日出版的多家港媒對此進行重點報道。有媒體發表社評指出，理解和支持這一顧全大局的艱難決定。造成當前局面根本原因在於外國勢力的干預與破壞。各界須繼續堅定支持行政長官依法施政，以全力開拓新局面。



當日，多家港媒在報道林鄭月娥這一決定的同時，亦在重點版面刊載中國外交部、國務院港澳辦、中央政府駐港聯絡辦、外交部駐港特派員公署對此決定表達的支持、尊重和理解。多家媒體還轉載《人民日報》評論員文章《堅定支持行政長官和特區政府依法施政》。此外，港媒還報道了香港各政團、商團，以及各界人士理解和支持這一決定的聲音。



香港《大公報》16日發表社評《理解暫緩決定 堅定支持特首》。文章指出，這是一個顧全大局的艱難決定，固然令人感到惋惜，但更值得理解和支持。面對複雜的形勢，暫時的後退，並不代表失敗，而是為了贏得未來更主動的發展空間。各界必須繼續堅定支持行政長官依法施政，以全力開拓新局面。



文章認為，一條本是為了彰顯公義、完善法制的《逃犯條例》修訂，在過去近4個月時間裡，遭到了意想不到的阻撓和抹黑。造成此形勢的根本原因在於其遭到前所未有的外國勢力干預與破壞。美國當局試圖以香港為“戰場”，通過製造大規模混亂，以達到破壞中央對港全面管治權、破壞特區政府的管治能力的目的。



文章表示，面對嚴峻的形勢，從維護香港繁榮穩定的大局出發，從維護港人根本利益的層面思考，特區政府因時制宜，作出暫緩修例的決定，縱然出於無奈，但也是值得充分理解和支持的。



文章強調，全體香港市民，應當繼續堅定支持行政長官依法施政。“一國兩制”實踐過程中或許會有波折，但注定會不斷向前推進，沒有任何人、任何勢力可以阻擋這一歷史大勢。



（來源：中國新聞網）