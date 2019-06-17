中宣部授予張富清“時代楷模”稱號

中評社北京6月17日電／為貫徹落實習近平總書記重要指示精神，中央宣傳部在湖北省來鳳縣向全社會公開發布張富清的先進事跡，授予他“時代楷模”稱號。



習近平總書記對張富清同志的先進事跡作出重要指示強調，老英雄張富清60多年深藏功名，一輩子堅守初心、不改本色，事跡感人。在部隊，他保家衛國；到地方，他為民造福。他用自己的樸實純粹、淡泊名利書寫了精彩人生，是廣大部隊官兵和退役軍人學習的榜樣。要積極弘揚奉獻精神，凝聚起萬眾一心奮鬥新時代的強大力量。



張富清是原西北野戰軍359旅718團2營6連戰士，在解放戰爭的槍林彈雨中九死一生，先後榮立一等功三次、二等功一次，被西北野戰軍記“特等功”，兩次獲得“戰鬥英雄”榮譽稱號。1955年，張富清退役轉業到湖北省最偏遠的來鳳縣工作，為貧困山區奉獻一生。張富清的先進事跡，充分彰顯了共產黨人堅守初心、不改本色的政治品格，有力弘揚了淡泊名利、無私奉獻的崇高精神。



近一段時間以來，張富清的先進事跡經新聞媒體廣泛報道後，在全社會引起強烈反響，廣大幹部群眾特別是基層黨員幹部通過多種方式，表達對他的由衷敬佩。大家認為，他的先進事跡體現了對黨忠誠、為國奉獻、甘於奉獻、淡泊名利的崇高精神，生動詮釋了一名共產黨員堅守初心、不改本色的高貴品質，不愧為全社會學習的榜樣，不愧為時代的楷模。大家表示，要積極響應習近平總書記號召，以張富清為榜樣，積極弘揚奉獻精神，不忘初心、牢記使命，淡泊名利、砥礪前行，努力做新時代的奮鬥者，以優異成績向新中國70周年華誕獻禮，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出更大貢獻。



“時代楷模”發布儀式在湖北省來鳳縣舉行，現場宣讀了《中共中央宣傳部關於授予張富清同志“時代楷模”稱號的決定》，播放了反映張富清先進事跡的電視片。發布單位有關負責同志，“時代楷模”張富清的親友、同事及社會各界代表等參加。



（來源：新華網）