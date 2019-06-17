嚴查造謠傳謠 抵制低俗炒作——寧夏治理“網紅”失信

中評社北京6月17日電／隨著網絡直播這一互聯網新形態的快速發展，越來越多網民開直播、玩“連麥”。但是一些所謂“網紅”為求打賞虛報警情，為博關注信口開河，嚴重擾亂了網絡空間的正常秩序。去年起，寧夏多地開展專項治理，劍指網絡直播領域的失信行為。



2019年初，寧夏海原縣一對農村夫婦馬某和丁某計劃用一年的時間，推著一輛架子車徒步去海南旅遊，以此來紀念兩人的結婚十周年。為了記錄這次特別的旅行，兩人在一網絡直播平台開了“徒步夫婦，夢圓三亞”的直播賬號。今年4月，夫婦倆行進到湖北省襄陽市境內時，為了博取更多網友關注，竟然選擇報假警稱“手機在進行直播中被人搶走”。



“因為自己的粉絲量只有四萬多，為了吸引粉絲，讓粉絲們刷禮物掙錢，我們自導自演了手機被搶的戲。”馬某接受警方詢問時說。最終警方考慮到兩人初犯、認錯態度好，對二人處以500元罰款。



記者在寧夏多地走訪了解到，隨著經濟社會的發展和網絡的普及，網絡直播不再是城裡人、年輕人的專屬娛樂方式。大量網民活躍在網絡直播平台，他們有的利用網絡直播營銷創業，有的卻為關注和打賞不惜造謠炒作，給網絡空間管理帶來新挑戰。



“鬧事了！”“出大事了！”“罷工了！”寧夏石嘴山市惠農區網信部門的工作人員近日在一直播平台上發現20餘條標題聳人聽聞的視頻，經查證這些視頻內容均為杜撰。網信部門聯合公安部門通過大量調查最終找到視頻發布者曹某，對其進行了批評教育。據曹某交代，他為了吸引更多粉絲和關注度，突發奇想在網上發布了這些虛假視頻，沒想到會被警察查到。



據固原市網信辦統計，僅2019年以來，固原市就處理了違規快手主播賬號25個，這些賬號在直播中涉及低俗色情、捏造事實、非法募捐等違規內容。



除了封停賬號、限時封停直播權限等“硬”處罰手段，寧夏不少地方還建立了約談和線下培訓機制，定期對網絡主播開展法律知識培訓。