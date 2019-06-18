林瑞圖：研判王金平開始挺郭台銘　韓難擋

林瑞圖。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月18日電（記者 鄭羿菲）針對地方派系在中國國民黨2020初選階段，與高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘的關係，民進黨創黨黨員、無黨籍台北市議員林瑞圖接受中評社訪問時表示，現在曝光挺韓的花蓮傅崑萁、雲林張榮味家族，多是知名度較高的地方派系，但多數次要的地方派系目前還是沈默狀態，約佔國民黨基本盤的2成，郭未來1個月若串連起地方次要派系，會是一股很恐怖的勢力。



林瑞圖指出，現在有些民調是韓國瑜、郭台銘支持度是打平的，他研判是王金平的助益，開始把支持者轉移到郭身上。



台灣地方派系有交情的林瑞圖也說，前“立法院長”、現任不分區“立委”王金平現在應很怨嘆，去年九合一選舉期間三山造勢扶韓國瑜當選，現在只能“視實務為俊傑”轉進，但王退出初選，可說是韓國瑜非常大的警訊。若是郭台銘與王金平溝通好，王轉移支持者到郭身上，韓不會是對手。他也直言，韓就算通過初選，王也不可能支持韓。



林瑞圖原為民進黨籍，曾執掌民進黨的競選兵符，在1980年代，前民進黨主席黃信介時期就出任民進黨組織部主任，操盤縣市長選舉，助民進黨在1989年取得包括台北縣（新北市未升格前）、宜蘭縣等6縣執政權。但在陳水扁擔任台北市長任內，兩人交惡，林瑞圖於1997年退黨，曾任無黨籍“立法委員”，現為無黨籍資深台北市議員。林瑞圖與全台地方派系頗有交情，日前曾陪無黨籍台北市長柯文哲下台中拜會大甲鎮瀾宮董事長、台中地方派系之一的顏清標。



韓國瑜舉辦多場造勢，地方派系助力不少，林瑞圖接受中評社訪問表示，花蓮的傅崑萁、雲林張榮味家他不好說，但是他知道台中的顏清標是個老好人、為人比較海派，也不想要得罪誰，所以誰去找顏，顏都會點頭答應。其實顏清標跟王金平、鴻海董事長郭台銘、柯文哲都很好。



林瑞圖指出，雖然花蓮的傅崑萁、雲林張榮味家都表態挺韓國瑜，算是媒體上比較有知名度的地方派系，但不代表全台地方派系都挺韓。挺郭台銘的地方派系多還在檯面下、沒那麼出名的地方次要派系，國民黨的基本盤約30％至40％，而目前沈默不表態的地方派系約佔其中的20％。他以自身為例說，“我也算地方派系啊，也能影響幾萬票吧，現在大家多沈默不講話，到時候再來交代投給誰”。



被問到眼下現況，韓國瑜跟郭台銘誰佔優勢？林瑞圖說，當然韓國瑜還是比較強，因為韓的連續性造勢在表面上強很多，但郭陣營也一直在暗中佈局，就看未來一個月郭台銘怎麼去串連這些地方上還未表態的次要、小派系。大的地方派系也是小派系支持而來、農田水利會裡也有反對者，若能積少成多，串連起次要的地方派系，會是一股很恐怖的勢力，只是郭到地方去要找對人，像是去雲林就找錯了人，要找次要的地方派系。



林瑞圖認為，若國民黨初選結果是郭台銘出線，地方派系也是“西瓜靠大邊”，因此地方派系的票能夠轉移到郭身上。但現在對國民黨2020來說，隱憂是郭台銘跟旺中集團處的非常不好，再加上非韓不投、非郭不投的民眾，未來在派系整合上會有問題。2016年前黨主席朱立倫換柱風波，就引發柱粉不投票，讓朱最後輸給蔡英文380萬票之多，若郭初選後出線，整合會是郭最大的課題。



中評社記者問，怎麼看待王金平宣布不參與黨內初選的動作？



林瑞圖說，韓國瑜、郭台銘兩人初選的關鍵，現在變成在王金平手上，王金平現在很怨嘆，去年高雄三山造勢，動員、花錢都是王扶韓，而在王宣布參選時，韓還在扭捏作態，之後韓沒有知恩圖報，反而宣布要參選。若沒有王，韓選得上高雄市長嗎？王現在是視實務為俊傑，再選下去也會非常沒面子，不如以退轉進。



林瑞圖認為，現在有的民調是韓國瑜、郭台銘的支持度是打平的，他研判是王金平的助益，開始把支持者轉移到郭身上，過去民調不管韓怎麼衝，王都穩定擁有約17％的實力，代表這群人是王的死忠追隨者，而地方派系都欠王不少人情，若王去拜託一下，即便10％不受控，那有7％轉而支持郭，韓拿什麼去擋？“王金平退出初選，對韓國瑜來說是一個很大很大的警訊，有可能變成致命傷”，就看郭、王之間有沒有講清楚，若郭、王溝通得很好，韓國瑜不會是對手。



林瑞圖也說，韓國瑜是什麼樣的人，民眾也會越看越清楚，韓的支持者多偏中老年，年輕人除了支持柯文哲外，也對郭台銘的產業經濟抱有期望，而韓國瑜擔任高雄市長沒多久，就好高騖遠想選2020，連去年參選台北市長的無黨籍吳蕚洋都批韓“人無信不立，無信用就完全無任何正當性”，民眾會越看越清楚。