發改委：反對利用中國稀土產品打壓中國發展

中評社北京6月17日電／中國國家發展改革委新聞發言人孟瑋17日說，中國願意以稀土資源和產品滿足世界各國發展的正當需要。但是，“如果有誰企圖利用中國稀土資源所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，我們堅決反對。”



新華社報道，孟瑋在國家發改委當日舉行的新聞發佈會上說，當前全球產業鏈條緊密相連，環環相扣，沒有協同合作就沒有發展進步。中國一直積極維護多邊貿易體系，支持經濟全球化，秉持開放、協同、共享的方針推動我國稀土產業發展，願意以稀土資源和產品滿足世界各國發展的正當需要。但是，互利共贏需要各方誠意維護，某些國家罔顧世界貿易規則，破壞全球產業鏈條，對此我們堅決反對。



孟瑋說，中國是全球稀土第一儲量大國，也是第一生產大國。在這種背景下，加強稀土資源的開發利用，對於中國經濟和世界經濟發展來說，都具有重要的積極作用。



為促進稀土產業高質量發展，國家發改委近日連續舉辦三場座談會，分別聽取了行業專家、重點企業以及相關地方的意見和建議。



“開座談會的目的，就是為了要加快構建產業結構合理、科技水平先進、資源有效保護和生產運行有序的稀土行業發展格局，推動我國稀土產業高質量發展。”孟瑋說。



她說，國家發改委正會同有關部門對座談會上收集的有關意見和建議逐條梳理研究，並將在深入調研和科學論證的基礎上，抓緊研究出台有關政策措施，切實發揮好稀土作為戰略資源的特殊價值。



“比如，針對目前稀土行業違法違規生產的問題，將加大行業整頓規範力度，構建長效監管機制，規範行業發展秩序；針對稀土行業生態環保歷史欠賬問題，將紮實推進礦山生態修復和環境治理，加快研發應用稀土綠色開採和冶煉分離技術，推進稀土產業綠色發展；針對稀土行業高端產業應用不足問題，將完善創新激勵機制，支持企業加強知識產權保護，突破一批關鍵核心技術，提升產業競爭能力。”孟瑋說。