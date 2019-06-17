外界熱議民進黨初選民調　發言人：可申訴

民進黨發言人李晏榕。（中評社 資料照） 中評社台北6月18日電（記者 洪德諭）民進黨13日公布初選結果，由蔡英文勝出，不過民調公布後卻引起外界熱議。對此，民進黨發言人李晏榕重申，初選民調的辦法、規則與執行方式，均為候選人雙方事前同意，執行前各項作業由民調委員會審核驗證，執行中候選人雙方代表全程可參與見證，核算後民調結果與數據資料亦提供候選人雙方。如對執行過程或核算結果有任何疑義，候選人也可循申訴與調查機制來維護權益。



除了重申初選的正當性外，民進黨也對於外界的疑慮逐一回應，針對台大調查研究中心主任的洪永泰批民進黨的民調是一大烏龍，李晏榕表示，民進黨民調中心自2011年率先在“全國性”民調中加入手機調查，每年均執行超過50次“全國性”電話民調，採行市話與手機各半的調查方式為經數據分析產出之作法，並非隨性所致，且經過多次選舉結果驗證可行。



針對有人質疑5家民調結果一致，李晏榕說，此次“總統”初選民調方式，各執行單位的成功樣本高達3200份以上，且為本黨民調中心抽樣提供給五家民調單位同時訪問，在相同的抽樣架構、相同的問卷題目、相同的訪問原則、相同的訪員訓練，相同的加權方式之下執行。有相近的民調結果才顯見此次“總統”初選民調的品質值得信賴，如果五家單位的民調結果差異過大，那才是值得擔憂的事。



為何表態率明顯較其他民調高？李晏榕指出，初選民調就是政黨提名候選人的遊戲規則，事先公布題目及執行日期，本來就不能當成一般的民意調查。初選期間，雙方支持者呼籲大家熱情在家顧電話，因此表態率較高或本黨候選人支持率較高，都是可以預見的。



至於有民調工作者說初選民調不等於真實民意？李晏榕指出，沒有人會認為初選結果就是或必須代表明年選舉結果，選戰瞬息萬變，愈接近投票日做的選情民調才會愈準確。用初選結果推論近九個月後的選舉結果，然後質疑初選結果不準，這是無謂的預測。