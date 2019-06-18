澳門團體在海峽論壇發聲 分享一國兩制經驗

此次出席海峽論壇的澳門代表團團長黃潔貞15日出席第十一屆海峽兩岸關愛下一代成長論壇並做大會發言（中評社图片） 中評社廈門6月18日電（記者 徐夢溪 海涵）第十一屆海峽論壇舉辦期間，澳門派代表團參會，分享澳門回歸20年發展成就和“一國兩制”在澳門的實踐經驗。



這是澳門首次向海峽論壇派出綜合性團組。代表團含五位團員，團員在不同領域各有建樹，在本次論壇期間分赴青年、基層、文化、經濟三個交流版塊參會，並在會上發言。



本次派出的澳門代表團成員包括，澳門立法會議員、澳門婦聯總會副理事長黃潔貞，澳門歸僑總會副監事長尤肖吾，澳門大學法學院教授駱建偉，中華文化交流協會常務理事、澳門鏡平中學校長、全國人大澳區代表黎世祺，澳門青年聯會員會員、澳台交流促進會副會長、大律師林嘉慧。



黃潔貞在出席第十一屆海峽兩岸關愛下一代成長論壇期間表示，澳門在“一帶一路”及 “粵港澳大灣區”的國家發展大局中承擔著特殊的責任，為澳門青年人提供了融入國家發展大局的優勢。在 “一國兩制”下，澳門青年人應主動把握機會，不斷提升自身的能力，結合 “粵港澳大灣區”的發展，為澳門建設貢獻力量。



尤肖吾出席第十一屆海峽論壇·2019兩岸僑聯和平發展論壇時表示，澳門回歸後，經濟增長速度成為全世界最快的地區之一，澳門已成為實踐“一國兩制”的成功典範。 未來的“一國兩制”台灣方案，將使和平統一的方向更加明確，這就需要集思廣益、深化交流。澳門更應發揮自身獨特優勢，加強與台灣各界交流往來，向台灣同胞介紹澳門“一國兩制”的成功實踐及其成就，繼續發揮澳門在兩岸關係中的積極作用。



駱建偉在出席第十一屆海峽論壇·兩岸智庫論壇時表示，國家統一後，不僅沒有阻礙澳門的經濟發展和民生改善，縮小澳門對外發展的空間，相反推動和促進了澳門的經濟發展，並為民生的改善提供了堅實的基礎，而且澳門作為一個國際化的城市，中央支持澳門開展對外事務，增強了澳門在國際上的影響力。 國家統一後實行的“一國兩制”方針政策有利於發揮澳門原有制度的優勢。



黎世祺在出席第十一屆海峽論壇·第七屆兩岸文教發展論壇時表示，國家啟動了粵港澳大灣區發展規劃，並提出要把大灣區建設成教育和人才高地，這為澳門更好地融入國家發展大局，促進澳門自身的更快發展以及人才培養提供了廣闊的空間和平台。希望今後澳門的教育界能與台灣及內地教育同行有更多的交流和合作，為人才的培養作出共同努力。



