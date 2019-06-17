陳菊驚訝高雄市府沒錢防疫　韓團隊提列明細

高雄市長韓國瑜北上“立院”爭取登革熱防治相關補助。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社高雄6月17日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜今天上午北上“立法院”拜會黨團及朝野“立委”，爭取登革熱防治相關補助，曾任高雄市長的“總統府”秘書長陳菊表示每年有第二預備金，沒錢是使用上的問題。高雄市新聞局下午回應，高雄市目前的第二預備金是新台幣4億元，現在總共已經用了2億5百多萬元，針對14項各局處核准案件，並非前市長指的不願動用。



韓國瑜上午拜會國民黨“立院”黨團、民進黨高雄市選區“立委”、以及國民黨“立委”王金平，期盼朝野“立委”支持高雄登革熱防治經費。陳菊中午在“立法院”民進黨團受訪時表示，“沒錢，怎麼會？”，市長每年有3到5億元第二預備金，不太可能沒錢，而是使用上的問題。



針對陳菊說法，高雄市新聞局下午4時43分發布新聞回應，事實上高雄市目前的第二預備金是4億元，並且一般都會保留到九月汛期後使用，以防臨時性的災害應變。



新聞局表示，自從韓市長上任後，由於地下管線必須清疏、雨水下水道工程改善就動用了6500萬，鳳山體育館耐震補強就花了2千萬，中央不願意撥給高雄捷運林園延伸線可行性評估報告，就又花了8百萬，現在還有登革熱防治已經用了4千7百萬。現在總共已經用了2億5百多萬，完全不像前市長所說不願動用。



另外，新聞局說，因為提前動用第二預備金，這使得本來是市長口袋緊急的救命錢現在已經捉襟見肘。



新聞局表示，目前相關防疫費用皆已動支因應，包括市府預算今年編列3490餘萬元，含既定用途費用，執行率已達87%，第二預備金也已動支4738萬元，用於衛生與環保相關單位登革熱緊急防治、大型髒亂點清除等防治工作；而“中央”“衛福部”疾管署年度例行性補助861萬，墊付費用執行率已達100%（用人費用除外）。