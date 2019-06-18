施正鋒：賴若未質疑民調　疑打假球人格掃地

施正鋒批評，賴清德應對民調結果提出質疑，不然會被認為是在“打假球。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月18日電（記者 洪德諭）民進黨初選13日落幕，由蔡英文勝出。東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒接受中評社訪問痛批“不想投給民進黨了”，此外，面對從頭到尾都是問題的民調，賴從頭到尾都沒說話，不免讓人質疑“打假球”，若賴清德不提出質疑，賴的人格將掃地，民進黨將被大家唾棄也不會含淚投票的。



對於被綠營批判“不要一直罵民進黨！你是國民黨的打手嗎？”施正鋒17日也在民報發表文章沈痛表示，這是怎麼樣的民主？只能說，這是一群滿嘴仁義道德、卻是邪惡的一群人。看著暗黑的太平洋、想到齷齪的政治人，令人生氣。大家努力了半輩子，政權轉移，拉下虎豹豺狼，卻迎來另一群衣冠禽獸。滿腹憤怒，只能期待人民的覺醒。淚流已乾，怎會含淚投票？



施正鋒，曾任淡江大學公共行政學系教授、台灣國際研究學會秘書長，曾在蔡英文2016大選擔任族群小組政見召集人。在民進黨2020初選，施正鋒和民報董事長陳永興等5人發起呼籲蔡英文放棄連任連署。



施正鋒表示，民調可從3點發現奇怪之處，第一，蔡英文忽然贏了8%“跳太快”；第二，蔡不只是贏賴清德，還贏無黨籍台北市長柯文哲與中國國民黨高雄市長韓國瑜；第三，5家民調機構的答案差不多。



對於這樣的狀況，施正鋒說，不會去質疑民調公司的程序或技術是否動手腳，推測發生這樣的問題原因，第一不知道母體是什麼；第二是抽樣的方式，手機加進來後，約有2900萬個門號，平均一個人1.6個門號，扣除20歲以下、外國人等沒有投票權的人，差不多人有1000萬人有2個門號，在隨機抽樣下，擁有2支手機被抽到的機率是2倍，同時擁有手機、市話者被抽到的機率也是2倍；第三還要將兩個母體相加除以二。



在初選出爐後，施正鋒痛批“不想投給民進黨了”，他也提出質疑，為何對這樣從頭到尾有很大問題的民調賴清德都沒有講話，且民進黨祕書長羅文嘉受訪時也提到賴3月說蔡英文會贏，不免讓人質疑賴在“打假球”，若賴清德不提出質疑，賴的人格將掃地，民進黨將被大家唾棄也不會含淚投票的。



談到未來蔡英文將會與誰搭配？施正鋒分析，賴清德、“行政院長”蘇貞昌、“立法院長”蘇嘉全都有機會，不過賴清德接了會遭質疑“被摸頭”、初選是在“打假球”政治前途沒有了機會不高。蘇貞昌與蘇嘉全又以蘇貞昌的機會較高，因為蘇做事強勢，“副總統”是沒有實權的位置剛好可以趁勢冰起來，且蘇貞昌與新潮流關係好，蘇貞昌接“副總統”對於新潮流也有交代。