林瑞圖勸柯要組黨　沒不分區席次沒人跟你

林瑞圖。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月18日電（記者 鄭羿菲）民進黨創黨黨員、無黨籍台北市議員林瑞圖接受中評社訪問表示，無黨籍台北市長柯文哲現在全台分區塊勤跑，也尋求地方派系支持，因為柯不需要參加初選，能慢慢跑、慢慢累積實力。柯現在就是“明修棧道，暗渡陳倉”。至於地方派系支不支持，就看柯如何以誠相待，他奉勸柯要組黨，沒有不分區“立委”席次，恐沒人會跟著柯。



與地方派系有交情的林瑞圖也提到，“柯文哲的網路空戰，現在有5個網紅幫忙操作”，但選舉不能只靠空氣票，柯目前最缺的就是跟地方派系的結合。



林瑞圖原為民進黨籍，曾執掌民進黨的競選兵符，在1980年代，前民進黨主席黃信介時期就出任民進黨組織部主任，操盤縣市長選舉，助民進黨在1989年取得包括台北縣（新北市未升格前）、宜蘭縣等6縣執政權。但在陳水扁擔任台北市長任內，林與陳水扁交惡，於1997年退黨，曾任無黨籍“立法委員”，現為無黨籍資深台北市議員。



柯文哲近期大動作下鄉走透透，目前包括台中、彰化、高雄、宜蘭等地柯都跑過，18日下午也預計前往雲林，6月22、23日更將前往花蓮、台東。觀察柯文哲近期動作，在台北部分多是受邀出席大學演講、畢業典禮，穩固北台灣年輕人黏著度，地方上則規劃多場粉絲見面會，也參訪地方產業。對此，柯文哲曾笑稱自己是買幾張車票去“故佈疑陣”而已。



林瑞圖與全台各地地方派系頗有交情，日前亦曾陪柯文哲下台中拜會大甲鎮瀾宮董事長顏清標。林瑞圖接受中評社訪問表示，之前是柯文哲拜託他一起去台中，他就帶柯去認識一下台中地方上的人，現在柯文哲則是都自己跑了。



林瑞圖說，他知道柯文哲這陣子先從台中、彰化等中部地區開始跑起來了，然後再下去高雄中山大學演講，也跑去宜蘭、規劃跑雲林、花蓮、台東等地區，柯文哲現在就是勤跑地方，也是在尋求地方派系的支持，因為柯的時間夠，不需要參加初選，所以就能安心地慢慢跑、慢慢累積實力。



至於地方派系對柯文哲到底抱持什麼樣的態度？林瑞圖認為，地方派系有沒有支持，就是看柯如何以誠相待，你看蔡英文跟新潮流一定要合作、談條件，整個行政部會、公營事業不是都被新潮流佔滿了嗎？



林瑞圖也奉勸，“柯文哲一定要組政黨，不然沒有不分區“立委”，沒有人會跟著柯”，柯再怎麼選、形勢再怎麼低潮，至少都會有25％的選票，這能保障不少不分區“立委”的席次，就會有人加入柯陣營，否則要參選2020也需要有人連署，誰幫忙連署呢？



怎麼看柯文哲稱自己跑透透是“故佈疑陣”？林瑞圖舉楚漢相爭的歷史說，劉邦的大將韓信跟項羽打，怎麼用1萬兵馬打掉10萬大軍，靠的就是“明修棧道，暗渡陳倉”，柯文哲就是啊！中部地區原本是支持國民黨比較多，但也被民進黨籍的前台中市長林佳龍超越過，柯文哲有沒有辦法超越？



林瑞圖強調，柯文哲再怎麼選也有25％，國、民兩黨鷸蚌相爭，就會漁翁得利，柯要得勝2020，就靠兩黨之間的鬥爭，因為民進黨不可能支持柯，而柯有能耐的就是拉淺藍、淺綠，及中間選票。



中評社記者問，柯文哲要靠鷸蚌相爭才能得利，選2020會不會陷於被動？



林瑞圖表示，沒有喔，“柯文哲的網路空戰，現在有5個網紅在幫忙操作”，柯是極度聰明的人，在空戰不會輸，現在最缺的就是跟地方派系的結合，選舉不能只靠空氣票，地方組織戰也非常重要，空戰對年輕人可能有點用，但對35歲以上的選民是沒什麼作用的，用空氣戰民眾未必聽你的，你看中國國民黨高雄市長韓國瑜民調支持不是很高嗎？為什麼要連續性的造勢？