中國前5月地方債發行近2萬億元

中評社北京6月17日電／中國財政部17日對外發布，今年前5個月，全國發行地方政府債券19376億元；截至5月末，全國地方政府債務餘額198953億元，控制在全國人大批准的限額之內。



新華社報道，財政部公告顯示，1－5月，中國發行一般債券9680億元，發行專項債券9696億元；按用途劃分，發行新增債券14596億元（包括新增一般債券5998億元、新增專項債券8598億元），發行置換債券和再融資債券4780億元。



5月當月，全國發行地方政府債券3043億元。其中，一般債券1464億元，專項債券1579億元；按用途劃分，發行新增債券1657億元（包括新增一般債券355億元、新增專項債券1302億元），發行置換債券和再融資債券1386億元。



前5個月，地方政府債券平均發行期限8.5年。其中，一般債券9.5年，專項債券7.5年。地方政府債券平均發行利率3.44%。其中，一般債券3.47%，專項債券3.41%。



2019年，全國地方政府債務限額為240774.3億元。其中，一般債務限額133089.22億元，專項債務限額107685.08億元。截至5月末，全國地方政府債務餘額198953億元，控制在全國人大批准的限額之內。其中，一般債務116710億元，專項債務82243億元；政府債券195802億元，非政府債券形式存量政府債務3151億元。



截至5月末，地方政府債券剩餘平均年限4.5年，其中，一般債券4.5年，專項債券4.6年；平均利率3.52%，其中，一般債券3.51%，專項債券3.52%。