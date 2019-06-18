中評關注：蔡參拜柯蔡宗祠　向柯P喊話？

蔡英文17日一早參拜澎湖的“柯蔡宗祠濟陽堂”。（“總統府”提供） 中評社台北6月18日電（記者 鄭羿菲）民進黨2020黨內初選結束後，蔡英文下鄉行程的第二站視察離島澎湖，17日一早便參拜“柯蔡宗祠濟陽堂”。面對記者提問與無黨籍台北市長柯文哲的合作可能性，雖然蔡堅定回應“目前沒有這樣的想法”，但參拜柯蔡宗祠的動作，似乎也在向柯表達些什麼弦外之音。



蔡、柯姓是血脈同源的說法來源已久，蔡英文與柯文哲也曾在2015年10月共同出席“台北市濟陽柯蔡宗親會”舉行的秋季祭典暨懇親大會，當時蔡英文還未當選，柯文哲則已就任台北市長，雖然柯當時表態自己對大選的“中立”立場，但當時綠白還是合作關係，柯也替不少民進黨“立委”候選人站台，因此蔡、柯在宗親會的同台蔚為一時佳話。



如今綠白關係雖因2018台北市長選舉分手而打壞，柯文哲近日也對民進黨初選民調蔡英文勝出的結果，以一句“恭喜皇上”戳到蔡的痛處，17日接受媒體訪問時，暗諷蔡“不管是撿到槍、撿到炮，還是撿到原子彈，但有時候還是要小心自爆”，似乎處處針對蔡英文。但柯文哲也曾坦言“2018打成這樣不爽歸不爽，但他沒那麼多仇恨”，顯見柯從未拒絕綠白合作。



再怎麼說“蔡柯同源”是血脈關聯，而柯文哲也有著“澎湖女婿”的身份，蔡英文在結束民進黨內初選後，隨即參拜澎湖的“柯蔡宗祠濟陽堂”，似乎有著弦外之音。