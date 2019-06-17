傳將撤離大陸　富士康發聲明嚴正駁斥

郭台銘參選一直有大陸事業是否影響其兩岸政策的疑慮。（中評社資料照） 中評社台北6月17日電（記者 張嘉文）針對傳出鴻海集團旗下的富士康將撤離大陸一事，富士康17日晚發出聲明嚴正駁斥，“相關流言均為不實訊息，目前富士康大陸各園區生產經營有序進行，無撤資現象發生，未來，富士康仍將持續紮根大陸，深耕發展。”



投入中國國民黨2020黨內初選的郭台銘參選後，外界高度關注鴻海集團動向。



富士康科技集團聲明全文如下：



針對近期外界流傳關於“富士康撤離大陸”等相關資訊，富士康科技集團嚴正聲明如下：



一、相關流言均為不實資訊，目前富士康大陸各園區生產經營有序進行，無撤資現象發生。



二、作為全球化運營企業，秉持“長期、穩定、發展、科技、國際”的經營宗旨，富士康自1988年投資大陸，31年來伴隨改革開放步伐，與大陸共同發展成長;未來，富士康仍將持續紮根大陸，深耕發展。



三、長期以來，富士康都將大陸員工視作集團最寶貴的財富，結合集團“雲、移、物、大、智、網+機器人(14.850, 0.02, 0.13%)”轉型方向，持續推動集團人才“本土化、當地語系化、年輕化”，助力大陸產業工人轉型升級。



四、針對近期個別自媒體刻意曲解事實、惡意抹黑富士康的行為，我們將保留通過法律手段維護集團形象及利益的權利。