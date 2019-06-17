中聯部：習近平對朝鮮進行國事訪問有重要意義

中評社北京6月17日電／中共中央對外聯絡部17日舉行媒體吹風會。中聯部部長宋濤、外交部副部長羅照輝介紹中共中央總書記、國家主席習近平即將對朝鮮進行國事訪問有關情況。



新華社報道，宋濤表示，應朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩邀請，中共中央總書記、國家主席習近平將於6月20日至21日對朝鮮進行國事訪問。這是我們黨和國家最高領導人時隔14年再次訪問朝鮮，也是黨的十八大以來習近平總書記首次訪問朝鮮。此訪正值中朝建交70週年之際，對兩國關係具有承上啟下、繼往開來的重要意義。



宋濤指出，中朝是友好鄰邦，兩國關係源遠流長。中國黨和政府始終高度重視對朝關係，建交70年來，兩黨兩國一直保持著高層交往的傳統，雙方在文化、教育、科技、體育、民生等領域保持著交流合作。黨的十八大以來，中國黨和政府積極致力於發展中朝關係。在過去不到一年的時間裡，習近平總書記同金正恩委員長四次見面，雙方就中朝關係、半島形勢等深入交換意見，達成一系列重要共識，中朝關係掀開新篇章。



宋濤指出，中朝雙方都一致認為，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，符合兩國和兩國人民利益。雙方均鼓勵有關各方珍惜來之不易的半島對話緩和勢頭，堅持實現半島無核化方向，維護半島和平穩定，通過對話協商解決半島問題。中方支持朝方實施新戰略路線，集中精力發展經濟、改善民生，堅定走符合本國國情的發展道路。雙方均強調要繼續發揮黨際交往的重要作用，加強戰略溝通，增強理解互信，維護共同利益。



宋濤表示，朝方高度重視習近平總書記此次訪問，將熱情友好接待習近平總書記一行。訪問期間，習近平總書記將同金正恩委員長舉行會見會談，參謁中朝友誼塔等活動。兩國領導人將回顧總結過去70年兩國關係發展進程，就新時代中朝關係發展深入交換意見，引領兩國關係未來方向。雙方將就半島形勢進一步交換意見，推動半島問題政治解決進程取得新進展。雙方並將介紹各自國內發展情況。相信在中朝雙方共同努力下，習近平總書記此訪一定會取得圓滿成功，為兩黨兩國關係譜寫新的篇章，為地區和平穩定繁榮作出新的貢獻。



羅照輝介紹了中朝兩國各領域主要合作情況，表示中朝關係和兩國人民友誼長期穩定發展，這得益於兩國山水相連的地緣優勢以及良好的政治關係、民間友好基礎和經濟互補性。今年雙方商定共同舉辦一系列活動慶祝中朝建交70週年，通過回顧歷史、規劃未來，為新時代中朝關係發展注入新動力。