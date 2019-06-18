林明溱語中評：民進黨愛扣紅帽子　不理會

南投縣長林明溱。（中評社 林谷隆攝） 中評社南投6月18日電（記者 林谷隆）南投縣長林明溱接受中評社訪問表示，出席海峽論壇就是統戰，這是蔡政府偏激的想法，他還是堅信兩岸和平對台灣人民才是最有利，希望民進黨政府不要再製造敵人，也不要隨隨便便扣別人紅帽子。但是他個人為了南投縣民的生計，未來還是會到大陸打開通路、開拓市場，蔡政府想扣什麼帽子，他是一概不理會。



投入中國國民黨2020初選的鴻海董事長郭台銘17日安排到南投參訪，接連拜會南投縣長林明溱與南投縣議長何勝豐，中午也在林明溱邀請下，到南投縣政府進行便當會，外界關注南投藍營在國民黨初選的支持意向。



林明溱接受中評社訪問表示，希望國民黨一定要團結，將來初選民調結束後，看誰能順利出線，如果是郭台銘勝出，我們希望他能好好團結其他參選人，將來國民黨順利政黨輪替，初選五位參選者都是黨內菁英，希望郭要妥當以他們的專業，安排職務讓他們一起為台灣努力。



為何今天會全程陪同郭台銘？他表示，只要是國民黨參選人來到南投，時間允許，他都會陪同以禮相。



至於高雄市長韓國瑜將於6月22日在台中舉行造勢活動，林明溱坦言，台中不是他的轄區，他就不克前往，如果韓市長安排來南投跑行程，他也會相陪，絕對以禮相待。



中評社詢問，今年海峽論壇16日在福建廈門開幕，這場被譽為最盛大的兩岸民間交流活動，蔡政府不但直接扣上統戰活動大帽，還有藍委因為出席活動，被操作是支持“一國兩制”表態，應該如何看待？



林明溱回答，這是蔡政府偏激的想法，他還是堅信兩岸和平對台灣人民才是最有利，希望民進黨政府不要再製造敵人，也不要隨隨便便扣別人紅帽子。



他告訴中評社，自己則是不會擔心被扣帽子，為了南投縣老百姓的生計，他還是會去大陸找市場，蔡政府想扣什麼帽子，他是一概不理會。



林明溱五月才到台中貿易公司，見證南投農會賣新台幣2500萬農南投茶葉到大陸，他透露，最近南投又要賣農特產到大陸，這次是八卦山生產的鳳梨，一共有兩個貨櫃，準備出貨到浙江，因為最近台灣鳳梨比較滯銷，價格比較不好，希望利用銷到大陸，減少滯銷的量。



林明溱認為，2020大選兩岸統獨議題是必考題，到時候就要看百姓的智慧，誰來當總統，才會讓兩岸更和平，希望未來當選的領導人總統，要努力創造經濟奇蹟，讓台灣再次回復昔日亞洲四小龍的亮麗名聲。