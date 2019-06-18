網傳民調要做掉韓　國民黨：勿以訛傳訛

國民黨組發會主委李哲華。（中評社資料照） 中評社台北6月18日電（記者 張嘉文）針對日前網路社群流傳“國民黨“總統”初選民調問卷，題型設計有意將特定候選人（韓國瑜）答案選項放置最後，試圖影響候選人民調支持率”一事，組發會發出新聞稿澄清，民調中候選人題序或選項文字採取系統隨機輪替，並無固定排列方式，呼籲各候選人陣營及其支持者，勿再以訛傳訛，影響本黨形象與團結。



組發會表示，國民黨初選民調問卷是依據中國國民黨第15任“總統”“副總統”選舉“總統”候選人提名作業要點第十條規定，民意調查問卷內含“政黨對比式”及“黨內互比式”二種題型，候選人題序或選項文字採取系統隨機輪替，並無固定排列方式。



組發會指出，相關問卷設計是經由中央民意調查執行小組專家學者研析擬定，候選人題序或選項文字排序，在紙本問卷是依照姓氏筆畫排序；但在實際執行民調訪問時，無論是本黨或他黨候選人選項，皆是由系統隨機輪替，並無固定排列方式。



另外，“政黨對比”及“黨內互比”題組，各題受訪者答案選項皆是獨立計算，並不因前題答案選項之差異而影響後者答案的有效性。整體問卷設計是具專業與公正客觀之考量，並非網路社群所稱“參選同志將因問卷設計關係影響勝選機會”。



組發會呼籲各候選人陣營及其支持者，勿再以訛傳訛，影響本黨形象與團結。