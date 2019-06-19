黎世祺：一國兩制下澳門基礎教育穩步發展

全國人大代表、中華文化交流協會、澳門鏡平中學校長黎世祺（中評社 張爽攝） 中評社福州6月19日電（記者 張爽）全國人大代表、中華文化交流協會、澳門鏡平中學校長黎世祺在第七屆兩岸文教發展論壇上表示，澳門回歸祖國近20年，回歸以來特區政府堅持貫徹“教育興澳、人才建澳”的方針，堅持優先發展教育，促進非高等教育有長足的發展。



黎世祺表示，第一，澳門教育投入逐年增大，教育開支近70億。澳門教育投入由2009年的27.6億增加至2017年的69.1億，澳門成為大中華區首個實施十五年免費教育的地區，學生就學免學費、雜費，且享有免費境外活動保險服務、書簿津貼、膳食津貼、學習用品津貼；



黎世祺表示，教師薪酬待遇有較大提高，專業地位持續提升。2012/2013學年私框修訂，保障教學人員的專業地位和福利，教學人員的薪酬平均水平達至世界前列水平，教學人員實行了公積金制度。教師授課節數減少三成二，班級人數減少（每班25至35人），減輕老師負擔；2017/2018學年私立學校教學人員收入中位數44.1萬，比10年前提升1.9倍；私立學校教學人員免費享受公共衛生機構提供的醫療護理；教學專業培訓有了法規保障，學歷達標持續提升。



黎世祺說，第二，澳門的“藍天工程”啟動，改善教學環境。澳門地少人多，教學用地寶貴，藍天工程推動改變裙樓校舍現象，目前有3所遷出，另9所學校與政府簽訂了“藍天工程”意向書；2008年至2018年，政府教育發展基金投入達15.8億重建，擴建校舍，校園環境生均面積顯著改善，2002年7.14平方米，2007年9.42平方米，2018年12.42平方米。



黎世祺指出，第三，加強與內地的交流互動，重視推動愛國愛澳教育，培養學生家國情懷。組織師生到內地交流、學習，姊妹學校結對，千人計劃啟動。2004年開始至2018年，認識祖國、愛我中華的學習、交流、實驗活動，累計5.7萬人次；2018年開始，全澳學校懸掛國旗全覆蓋，每週升國旗、奏唱國歌儀式，向學生推動國情教育和國民教育。向師生宣傳及學習憲法、基本法、傳承中國的歷史和傳統文化，舉辦全澳學生學習基本法、外交知識競賽活動。

