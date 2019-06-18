中評關注：王對韓郭不等距，透露下一步抉擇

王金平對韓國瑜態度從“心意相通”到現“劃清界線”，對郭台銘卻肯定且表態全力支持，透露他下一步的抉擇。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月18日電（記者 倪鴻祥）退出中國國民黨2020初選的前“立法院長”、不分區“立委”王金平17日中午接受廣播訪問，對參加黨內初選的高雄市長韓國瑜是冷淡且略帶警告意味，對鴻海集團董事長郭台銘則是肯定與支持，王金平對韓郭的不等距，似在透露下一步可能的抉擇。



王金平17日中午接受廣播訪問，被問會不會覺得韓欠他人情？王金平以“施人慎勿念，受施慎勿忘”說明他不在意這些問題，其實這話前句意思是指“施恩於人千萬不可記在心裡”但後句意思是“受恩於人千萬不可忘記”，卻是一語雙關。



王金平在廣播裡提到，韓國瑜若能穩住高雄最好，對國民黨贏得2020有很大的幫助，盼韓競選時也能顧好市政，還說韓若出線，2020會不會勝選不知道，而且再度質疑“庶民與權貴”、“非誰不投”等說法無助團結，還說韓已宣布競選2020， “我們也祝福他”，這些說法看似中立，卻有“劃清界線”的意味。



其實韓國瑜17日上午臨時到“立法院”拜會王金平，王對韓相當冷淡，已透露玄機，韓讚美王是“立法院”的“老大”，王回說“老大在綠島”；韓說王變瘦變年輕，王反問“有嗎？”顯然不領情。



韓國瑜請王金平支持登革熱防治預算，王卻要韓用高雄市第二預備金，還說“行政院”不會不給，與民進黨前高雄市長陳菊說法不謀而合。王從3月宣布參選2020時與韓“心意相通”到現在處處“劃清界線”，似有預告王不會挺韓，甚至可能參選2020，但王又說他不會退黨，擺明是給國民黨一道要不要開除他的難題。



王金平對於郭台銘，反應大為不同，王廣播裡大方透露郭已經看他3次，未來也可能再見面；還指當前的民調排行3名“韓郭朱”可能在未來一個月會有新發展。雖然否認有談“郭王配”或“王郭配”，還稱未來情勢如何演變不知道，但王主動提及如果提名郭台銘，他當然全力支持。王金平“遠韓親郭”，透露他下一步“挺郭不挺韓”的抉擇。

