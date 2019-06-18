韓國瑜參加電視現場直播節目　直攻綠營票倉

鳳山五甲龍成宮湧入約700人。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月18日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜17日晚上8時參加中天新聞《新聞深喉嚨》在高雄鳳山五甲龍成宮進行的現場直播節目，約700人到場，由於近期遭到抹紅，韓國瑜在台上帶著群眾高喊“拒絕一國兩制、捍衛‘中華民國’”、熱愛民主自由、堅持和平繁榮”口號，再強調“這是我們生活方式，價值，永不退讓的底線”。



中天新聞政論節目《新聞深喉嚨》17日晚上移師高雄進行戶外開講，來到鳳山區的五甲龍成宮進行現場直播節目，鳳山過去一直以來都是綠營的大票倉，現場400張座椅坐滿，許多人站著圍觀，廟埕石階也坐滿人，共湧進約700人。



韓國瑜這次跟主持人王又正、資深媒體人謝寒冰、韓粉文山伯同框，國民黨的“立委”陳宜民、新北市議員葉元之、高雄市議員陳美雅、高雄市議員李雅靜、高雄市新聞局長王淺秋等人一起同框。



韓國瑜到場時先進入大殿上香拜拜後才上台，沿路上許多鄉親熱情大喊“總統”好，民眾也紛紛拿起手機槍著捕捉市長身影，相當受到歡迎。韓國瑜上台後也跟鄉親問候，由於韓國瑜當天生日，民眾也激動大喊“生日快樂”，熱情十足。



韓國瑜也重現15日參加挺韓團體辦的雲林場造勢，帶著底下群眾高喊“拒絕一國兩制、捍衛‘中華民國’”、熱愛民主自由、堅持和平繁榮。”將情緒帶到最高峰。韓也強調“沒講過的話別塞到韓國瑜的嘴巴裡”，“這是我們生活方式，價值，永不退讓的底線，希望高雄市民永遠保持微笑、快樂。”



韓國瑜最後要離開前，全場也為他慶生並送上一個大蛋糕，韓國瑜也許要三個願望“台灣安全，人民有錢”、“大家平安喜樂”、“下一代年輕朋友有光明前途”。