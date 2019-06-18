廈門篔簹湖“篔簹漁火” 絢麗多彩

篔簹湖先後進行了四期大規模整治。曾經的臭水湖，蝶變為如今碧波蕩漾，入夜更呈現古景“篔簹漁火”。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月18日電（記者 黃文杰）“篔簹漁火”，曾經是廈門八景之一，篔簹港里漁船，每晚回港排列岸邊，月黑之夜，一船一燈，倒影水中，搖曳飄忽，時明時滅，閃閃礫礫，景色奇麗，後來篔簹湖一度淤塞，成為骯髒臭水湖，先後進行四期大規模整治，如今碧波蕩漾、白鷺翱翔，入夜湖畔兩側高樓群燈光為背襯，映照在湖水面，夜色璀璨美麗。



篔簹湖，原先是深入廈門島的內灣漁港，篔簹湖中有一湖心島稱白鷺洲，廈門市城市原點即設立在其中。



上世紀70年代修堤圍海造田，導致篔簹湖變成基本封閉的內湖，城市污水大量排入，湖水變黑發臭，魚蝦白鷺絕跡。



1988年3月30日，習近平主持召開關於加強篔簹湖綜合治理專題會議，打響了廈門整治環境污染的一場大硬仗，先後進行四期大規模整治，終於見到今日的成效。



入夜之後，可以看到廈門市民，沿著篔簹湖散步跑步，也欣賞篔簹夜色。



以白鷺洲為主體，以人民會堂為中心，以文物博物為歷史文化蘊涵，以湖兩岸高樓群為背襯，以仙岳山為屏障，以周圍眾多帶狀、塊狀公園和林帶綠地為幅臻，以雕塑、花木、海潮、白鷺為點綴，絢麗多彩。