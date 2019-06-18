中評鏡頭：南投竹山紫南宮　借錢借出盛名

位在南投縣竹山鎮的紫南宮，擁有320多年歷史，是台灣最知名的土地公廟。（中評社 林谷隆攝） 中評社南投6月18日電（記者 林谷隆）位在南投縣竹山鎮的紫南宮，擁有320多年歷史，是台灣最知名的土地公廟，與北部中和烘爐地的南山福德宮、屏東車城的福安宮並稱“台灣三大土地公廟”，因為位在風光明媚的南投，鄰近溪頭、鹿港、杉林溪等景點，紫南宮常被安排成必訪的行程，讓這一座土地公廟慢慢變成為觀光風景區，一年遊客可達700多萬人次。



竹山紫南宮供奉福德正神，也是俗稱的土地公，民眾視為是眾多財神之一，走進紫南宮正殿，可以看到土地公、土地婆神像上掛滿了金牌，更彰顯財力雄厚。紫南宮有擁三大特色，包括借錢母（發財金）、吃丁酒與七星級廁所。前兩項“紫南宮吃丁酒”及“紫南宮借錢母”已經被登錄南投縣民俗類文化資產中。



紫南宮主委莊秋安表示，紫南宮借錢給民眾歷史相當悠久，從他小時候就有人來廟裡借錢，一開始只介給莊內的鄉親，金額比較大，一次都是借6千(新台幣)，當時真的是借來過生活。後來慢慢變成借錢母，開放給一般民眾，只要經過擲筊得到土地公都可以借。



廟方人員透露，紫南宮每年都要借出的金額新台幣4億多元，不過有借錢的民眾，超過95％都會來還錢，因為土地公很靈驗，大家都發財，所以每年還款金額高達6億多元。



“台灣首富”鴻海董事長郭台銘17日到紫南宮參訪時，聽到每年借、還款金額覺得十分驚訝，直呼要來向紫南宮學習經營之道。郭還說，太太曾馨瑩20多年前就來借過錢，稱讚廟很靈驗，所以他一定要來拜。



所謂的“吃丁酒”習俗，指的是每年農曆正月十五這一天，凡是竹山地區的民眾在前一年裡家中有添丁者（生男嬰），要在正月十五拿閹雞來祭拜、感謝紫南宮土地公。正月十六日，廟方就會將這些祭品統一處理，煮成麻油雞讓附近居民共享。



莊秋安透露，每年紫南宮準備的麻油雞達12萬公斤，還有4萬斤素食料理，都是免費供香客享用，每年元宵期間，都會有10多萬名民眾聞香而來，場面相當盛大。