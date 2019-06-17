公投法修正三讀　2021起告別公投綁大選

“立法院”17日晚間三讀通過公投法修正，公投與大選2021年起脫鉤，藍委退出議場外舉牌抗議。(照片:國民黨團提供) 中評社台北6月17日電（記者 倪鴻祥）“立法院”17日下午召開臨時會，在蔡政府優勢主導下通過《公民投票法》部分條文修正，確定2021年起公投與大選脫鉤，每兩年舉辦一次公投，時間訂在8月的第4個星期六，公投當天應為放假日。



正在推“以核養綠”公投案的黃士修能否趕得上2020最後一次公投綁大選，充滿變數。



“立法院”17日下午召開臨時會，為解決去年11月24日九合一選舉與公投同日舉行發生投票亂象，在朝野協商無共識情況下，民進黨團以優勢挑燈夜戰，三讀通過《公民投票法》部分條文修正。



國民黨團抗議這是“鐵籠公投”修法，藍委在議場內高喊“公投已死、民主送終”口號，朝主席台丟水球後退場抗議，並在議場外舉牌表態反對修法限制人民公投權利。



三讀通過條文明定，主管機關“中選會”收到連署人名冊後，應函請戶政機關查對，查對期限也由30日內，改為60日內完成查對，拉長查對期；為讓公投案有充足討論時間，公投案的公告期，從投票日的28日前，修正為投票日的90日前。



草案原規定，公投案連署人須附具身分證正反面影本，經各界強烈反對，民進黨團拿掉連署須檢附身分證影本規定，以附帶決議的方式，要求“中選會”落實公投法中“電子連署”，“中選會”在完成資安測試後，若無資安疑慮，應儘速實施全台公民投票案的電子連署；同時，也建請“中選會”參採其他國家制度設計，研議如何防止全台公投案虛偽連署情事的配套措施。



為使公投案有理性討論時間，三讀條文中規定公民投票每2年舉辦一次，確定錯開選舉年，公民投票日定於8月第4個星期六，自2021年起，每2年舉辦一次，且為公投日應放假日。

