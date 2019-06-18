韓國瑜：再不給錢　登革熱就算在蘇貞昌頭上

韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月18日電（記者 蔣繼平）為了爭取登革熱防治經費，中國國民黨高雄市長韓國瑜跟“行政院長”蘇貞昌正面交鋒。高雄市政府17日又發新聞稿槓上“中央”。韓國瑜17日晚上參加直播節目時，再度喊話希望“中央”地方攜手防治登革熱，並撂下重話，若“中央”執意不給補助，“以後再得任何一個登革熱，就全部算在蘇貞昌院長頭上。”



中天新聞政論節目《新聞深喉嚨》17日晚上移師高雄進行戶外開講，來到鳳山區的五甲龍成宮進行現場直播節目，鳳山過去一直以來都是綠營的大票倉，現場400張座椅坐滿，許多人站著圍觀，廟埕石階也坐滿人，共湧進約700人。韓國瑜這次跟主持人王又正、資深媒體人謝寒冰、韓粉文山伯同框，國民黨的“立委”陳宜民、新北市議員葉元之、高雄市議員陳美雅、高雄市議員李雅靜、高雄市新聞局長王淺秋等人一起同框。



節目上主要圍繞在近期“高雄登革熱爭取經費”、“上院會被接貼影片”、“被抹紅”等時事話題。主持人王又正也形容“登革熱”和“一國兩制”兩件事，讓民進黨等於撿到兩顆原子彈，用行政資源來攻擊韓國瑜。謝寒冰、王淺秋、陳美雅、葉元之也輪番上陣聲援韓國瑜，並針對時事批評執政的民進黨。



王淺秋表示，曾任高雄市長的“總統府”秘書長陳菊記錯數據了，陳菊時代更爆發過嚴重登革熱疫情，她也強調“登革熱不怕汗水，只怕口水跟髒水”，目前申請“中央”補助經費的公文已經送到“行政院長”蘇貞昌的桌上。陳美雅也質疑，怎會動用行政資源打韓，“行政院”變作戰指揮中心？



韓國瑜雖秉持愛與包容沒有做出任何批評，但韓還是強調“蚊子不分藍綠，登革熱不分你跟我”，他說，高雄市這次一定要把環境弄好，市民一起把家園弄得乾乾淨淨，高雄會讓自己發光發熱，希望“中央”跟高雄一起聯手滅登革熱，把補助經費核發下來。