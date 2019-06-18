中評現場：十一屆海峽論壇漳州系列活動啟動

啟動儀式現場（中評社 海涵攝） 中評社漳州6月18日電（記者 海涵）6月17日晚，由漳州市人民政府主辦，漳州市台港澳辦、共青團漳州市委、漳州市農業農村局、漳州市文化和旅遊局、漳州市青年聯合會、閩南師範大學商學院、閩南師範大學兩岸一家親研究院等部門共同承辦的第十一屆海峽論壇漳州系列活動啟動儀式在漳州電視台演播大廳隆重舉行。



漳州市委常委、宣傳部長劉偉澤；國台辦海峽兩岸關係研究中心經濟室主任劉小軍；漳州市人大常委會副主任吳達金；漳州市政協副主席楊勝華；閩南師範大學黨委副書記鐘發亮；中國國民黨青年部主任蕭敬嚴；台北市議員陳重文；中國國民黨青年部副主任曾維廣；中華廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江；台灣中華鄉村發展學會理事長、中興大學應用經濟學系教授黃炳文，以及中國國民黨青年部、各地青工總會、青創會代表，漳台創業青年代表、台中市村里長代表、漳州市部分村幹部等共300多人參加活動。



儀式上，市領導和台灣嘉賓共同推動啟動杆，正式拉開第十一屆海峽論壇漳州系列活動的序幕。漳州市委常委、宣傳部長劉偉澤和中國國民黨青年部主任蕭敬嚴在儀式上分別作了致辭。



劉偉澤在致辭中指出，將立足兩岸利益互融共贏，積極構建開放新體制，在漳州市“大抓工業 抓大工業”的大潮中進一步探索兩岸經濟發展的新途徑、新模式，努力為台灣青年來漳發展提供全方位支持，幫助他們在學習、就業、創業和創新提供更多條件，搭建更好平台。



蕭敬嚴在致辭中表示將繼續支持“九二共識”，堅定不移沿著和平發展道路向前邁進，希望通過更多的青年交流活動，推動漳台兩地交流合作實現新發展，努力建設台青登陸的第一家園。



啟動儀式上發布了2019年漳州市首批面向台灣青年的工作崗位。截至2019年5月31日，累計征集漳州市117家單位的613個崗位，並同步在中國海峽人才市場發布。崗位包含市屬醫療機構、高校（含高職院校）、金融機構、國有企業、民營企業和各類社工組織，涵蓋電子、機械、石化、金融、旅遊、醫療、教育、文創、數字經濟、現代農業、基層社會治理多個行業。



與會領導嘉賓和兩岸青年還共同觀看了“共同夢想 共築未來”兩岸好聲音2019漳台青年文化交流晚會。晚會上正式發布了交流周主題曲《就在漳州遇見你》，《指掌春秋》《兩岸好聲音》《漳台對猜》《漳台武緣》《豐收時節》等高水準演繹，贏得觀眾們的陣陣喝彩。晚會在一曲《夢想成真》中落下帷幕，促進了漳台青年文化交融，更展現出漳州民眾對台灣同胞來漳的歡迎之情。







