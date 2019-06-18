中評分析：海峽論壇成兩岸對話協商重要渠道

第十一屆海峽論壇在福建成功舉辦 中評社廈門6月18日電（記者 徐夢溪）第十一屆海峽論壇在福建成功舉辦。論壇每年舉行，但記者現場觀察到，今年氣氛與往年不同。儘管海峽論壇在舉辦前遭遇民進黨當局“阻撓”，但兩岸民眾在幾日的交流中展現出信心更足，聲音更集中，方向更明確，“和平統一”呼聲更高的特點。



具體表現在以下幾個方面：



一是參與人數更多，規模更大。本次報名參加海峽論壇的兩岸民眾超過一萬名，規模超過以往歷屆，界別也更廣，這一點在論壇期間被反覆提起，在兩岸民間正常交流被民進黨當局重重設障的情況下，這一結果出人意料，也讓組織者和與會者感到欣慰。值得注意的是，據大會主辦方統計，在過萬的民眾中，首次參加海峽論壇的台灣民眾占到40%，其中，台灣青年占50%。



二是交流場景更細分，方向更清晰。首先，本屆論壇將探討兩岸融合發展“應通盡通”等主題融入大會中，從這一方向出發來新增、調整活動項目場次。其次，論壇突出青年和人才的主體地位，新增加了台灣人才登陸第一家園論壇、“兩岸一家親·從小心連心”研學體驗營、海峽兩岸電子競技邀請賽等活動，細化兩岸青年和人才的交流場景。最後，論壇從兩岸融合前線的實際需要出發，豐富科技專家論壇和新設立兩岸通關論壇，同時邀請各領域代表為推進兩岸“新四通”、“三化”建言獻策。



三是呼喚兩岸關係和平發展的聲音明顯集中。論壇舉辦期間，要求兩岸關係和平發展的聲音越來越集中：中國國民黨副主席兼秘書長曾永權在致辭中嚴正表示，中國國民黨堅持“九二共識”，反對“台獨”，在這樣的基礎上推動兩岸交流，維護台海和平；金門縣縣長楊鎮浯在大會上表示，金門有能力也願意成為兩岸和平的橋梁。



四是“一國兩制”一詞的出現頻率更高。台灣政論節目主持人黃智賢在大會開幕受邀演講，大談“一國兩制”，直言“一國兩制”是對台灣“最大的尊重與體貼”。兩岸智庫論壇期間，多位兩岸專家學者就和平統一、一國兩制闡述各自觀點。值得一提的是，澳門首次向海峽論壇派出綜合性代表團，分享回歸20年來的發展成果和“一國兩制”實踐經驗。



海峽論壇的這些新特點與中共中央總書記習近平提出的在堅持“九二共識”，反對“台獨”的基礎上與台灣各黨派、團體和人士開展廣泛深入的對話協商的倡議密不可分，該倡議為接下來的兩岸交流指明了方向，凝聚了民眾對和平統一的信心。



海峽論壇邁入第二個十年。過去十年，海峽論壇致力於深化兩岸民間交流，拉近兩岸同胞心靈距離，就維護兩岸關係和平發展積累了來自兩岸的重要民意和民間力量。



現在，伴隨兩岸交流正經歷從量變到質變的過渡需要，海峽論壇正在發生變化。兩岸民眾對交流方向和內容也提出了新需求，海峽論壇作為兩岸民間交流的最大平台，自然而然成為兩岸對話協商，探討未來方向的一條重要渠道。

